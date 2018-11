Print4All Conference: a marzo focus sulle tecnologie 4.0

Dieci mesi dopo la chiusura della prima edizione di Print4All, la community del printing avrà un nuovo appuntamento da segnare in agenda: la Print4All Conference 2019, a Fiera Milano il 21 e il 22 marzo (Centro Congressi Stella Polare, Sala Martini).

Organizzata da Acimga (Associazione Costruttori Italiani di Macchine per l’Industria Grafica, Cartotecnica, Cartaria, di Trasformazione e Affini) e ARGI (Associazione Nazionale dei Fornitori dell’Industria Grafica) con il supporto di Agenzia ICE e Fiera Milano, la Conference vuole essere l’appuntamento annuale di incontro e formazione per tutta la filiera.

Il focus saranno le tecnologie 4.0, la cui applicazione sta cambiando il volto dell’industria manifatturiera, creando i presupposti per lo sviluppo di un nuovo paradigma produttivo. Device connessi, stampa 3D, intelligenza artificiale, machine learning e robotica, business intelligence, dati e analytics permettono infatti di ottimizzare ogni stadio della produzione, eliminano le inefficienze e massimizzano produttività ed esecuzione.

Grazie all’evoluzione tecnologica e alla diffusione dello Smart Print Manufacturing nasce un nuovo modello di azienda, che combina metodi di produzione con tecnologie industriali per ottimizzare tutte le fasi della produzione di stampa.

Print4All conferma dunque l’impegno di farsi aggregatore dell’intera community – stampatori, ma anche brand owner e creativi – con momenti finalizzati a stimolare la riflessione intorno ai temi più caldi per il settore e alle sfide che produttori e utilizzatori sono chiamati a cogliere in un momento in cui il mercato della stampa, in tutte le sue differenti declinazioni, sta vivendo profondi cambiamenti.

Mettendo a confronto diretto produttori di tecnologie, grandi utilizzatori finali, creativi dalla cui immaginazione nascono prodotti che solo grazie alla stampa trovano vita, la Print4All Conference, negli anni in cui non c’è la fiera, è il contesto ideale per trovare spunti, raccogliere esigenze, aggregare contenuti che proprio durante la nuova edizione della manifestazione verranno esplosi e approfonditi, diventando i focus dello stesso progetto.

L’edizione 2019, raccogliendo ed esplodendo l’eredità e i macro temi emersi durante i Future of… tenutisi in fiera, è il primo step di un percorso che continuerà con la Conference 2020, per poi culminare nel 2021 ancora nella manifestazione, che tornerà a offrire un ricco palinsesto di eventi di contenuto su misura per ogni tipologia di operatore. Una sorta di circuito virtuoso a servizio della filiera e della community del printing in un’ottica di condivisione e formazione continua.

La due giorni di marzo metterà a disposizione di tutte le figure professionali – produttori di tecnologia, trasformatori/stampatori, influencer e brand owner – una piattaforma internazionale per essere aggiornati, sviluppare nuove idee e valutare potenzialità di business, un luogo dove comprendere quanto la stampa può giocare un ruolo chiave nella comunicazione dei brand e trovare spunti per trasformare la propria azienda ed essere competitivi in un mercato guidato da emergenti tecnologie digitali.

Print4All Conference offrirà a tutti gli operatori del Bacino del Mediterraneo un viaggio tra nuovi modelli di business e moderne iniziative di mercato, modi innovativi per accompagnare il consumatore nel suo processo di acquisto e nuovi prodotti che incontrano le loro esigenze.

L’iniziativa, come le precedenti edizioni, è parte del progetto Made By Italy di ACIMGA, che supporterà la promozione all’estero dell’appuntamento e porterà a Milano operatori e giornalisti dai principali Paesi europei, Israele, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia, Turchia, Algeria, USA, India.

L’ultima edizione della Conference, che si è tenuta nel 2017 a Fiera Milano e ha rappresentato uno step strategico di avvicinamento alla manifestazione 2018, ha visto la presenza di oltre 400 operatori da tutta Europa, affermandosi sin dal suo esordio come un importante appuntamento internazionale per l’intera community del printing.