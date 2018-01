Print4All: aperte le preregistrazioni per i visitatori

Esclusivamente per chi si registra entro il 15 marzo 2018 un biglietto invito valido per visitare la manifestazione, in programma a Fiera Milano dal 29 maggio al 1 giugno prossimi.

Sono aperte le pre-registrazioni a Print4All (http://www.print4all.it/it/content/pre-registrazione), l’innovativo format dedicato alle tecnologie di stampa e converting per qualunque tipo di supporto e per ogni tipologia di applicazione, che esordirà a Fiera Milano dal 29 maggio al 1 giugno 2018.

Registrarsi sin d’ora all’evento significa garantirsi un posto in prima fila per visitare una vetrina ampia e variegata sul mondo Printing&Converting, ma anche godere di un vantaggio unico: tutti coloro che compileranno il form online entro il 15 marzo 2018 riceveranno infatti un biglietto invito personale valido per due ingressi.

Il biglietto consentirà inoltre l’accesso a tutte le fiere aderenti a The Innovation Alliance, il grande evento di filiera che riunirà per la prima volta cinque manifestazioni, ciascuna leader per il proprio comparto: PLAST, IPACK-IMA, MEAT-TECH, PRINT4ALL e INTRALOGISTICA ITALIA. Un’offerta ricchissima e unica in Europa nel suo genere, che permetterà agli operatori di tutti i settori industriali di valutare in un unico contesto macchine, tecnologie e servizi che vanno dal processing al packaging, dalla lavorazione delle materie plastiche e della gomma alla stampa industriale e commerciale, dalla personalizzazione grafica di imballaggi ed etichette di ogni tipo, fino alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci.

Un progetto che unisce la trasversalità dell’offerta globale alla verticalità delle singole manifestazioni: in questo senso, la visita offrirà un’occasione inedita per stampatori, creativi e brand owner che potranno avere una visione a 360 gradi sul mondo del printing, ma anche valutare in contemporanea soluzioni e tecnologie applicabili nell’intera filiera e nei più disparati settori dell’industria manifatturiera.

Quattro giorni di aggiornamento, networking, ma anche formazione professionale: Print4All offrirà infatti un’ampia piattaforma di appuntamenti formativi, strutturata per offrire una visione completa e concreta delle opportunità del printing in ogni fase della customer journey – pre-vendita, in store, post-vendita – mostrando le visioni, le esperienze e le tecnologie che lo porteranno a evolvere, determinando i suoi nuovi successi.