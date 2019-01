Prima certificazione combinata “FograCert VPS + Print Check” per Landa S10

La soluzione di stampa nanografica Landa S10 ha ottenuto la certificazione riconosciuta a livello internazional FograCert Validation (ISO 12647-8). Landa S10, con front end EFI ™ Fiery®, soddisfa tutti i requisiti per la produzione di stampati conformi alle norme ISO nelle combinazioni testate.

La S10 è stata sottoposta ad un ulteriore test presso Landa Digital Printing a Rehovot (Israele). Una nuova “certificazione combinata” ha permesso a FograCert VPS di testare solo stampe singole, per verificare l’uniformità di un’intera tiratura. Anche questo controllo di stampa FograCert è stato eseguito con successo per la Landa S10. Quindi Fogra ha rilasciato entrambi i certificati per EFI e Landa. Congratulazioni!