Premiato il calendario “Luxury Desk 2018” della Emirates Printing Press stampato su OMET Varyflex V2

La FTA americana e la EFIA inglese hanno recentemente premiato il Calendario “Luxury Desk 2018” creato e stampato dalla Emirates Printing Press (Emirati Arabi Uniti). Questo grande traguardo è frutto della collaborazione fra Emirates Printing Press e OMET

Da due anni consecutivi Emirates Printing Press stampa il “luxury desk calendar” di cui potete ammirare le immagini qui accanto. Il calendario, sia per il 2017 che per il 2018, è stato stampato con una OMET Varyflex V2 utilizzando una sofisticata combinazione di tecnologie innovative su diversi layer.

La versione 2018, dedicata agli “interni di Dubai”, è stata premiata dalla Flexographic Technical Association (FTA), U.S.A. e dalla European Flexographic Industries Association (EFIA). La stampa mostra il mix di finiture di alto livello e a valore aggiunto che possono essere combinate in linea.

OMET è orgogliosa della collaborazione con EPP, a cui ha fornito due macchine da stampa flexo: una OMET Varyflex V2 e una OMET X6.

Fondata nel 1974, Emirates Printing Press è un’azienda leader nella stampa di astucci e imballaggi in cartone, specialmente per i settori Beauty & Health care, Food & Beverages e tabacco. Nel 2015, EPP ha ampliato il proprio portafoglio attività con una sede d’avanguardia totalmente dedicata alla stampa di packaging flessibile

Oltre 55.000 metri quadrati di area produttiva e più di 800 dipendenti rendono EPP uno dei più grandi stampatori degli Emirati Arabi Uniti.

EPP è orgogliosa del suo parco clienti internazionale e si impegna a fornire loro servizi di elevata qualità, totalmente home-made. EPP rappresenta una soluzione unica e completa per qualunque esigenza di stampa, e svolge internamente tutti i processi dalla progettazione al pre-stampa fino alla finitura.

Stampa offset a fogli, a rotocalco o flessografica, con finiture in linea come laminatura metallizzata, cold foil, hot foil, goffratura e fustellatura condotte in linea con un’unica operazione sono alcune delle specialità esclusive di EPP. OMET esprime sentito apprezzamento al Chief Executive Officer, Mr. Mohamed Al Shirawi e al Chief Operating Officer, Mr. Samuel Natarajan per la collaborazione di lunga durata e augura a tutto il team EPP un grande 2018