Positiva la prima esperienza in Fespa dedicata al cartone ondulato

La prima edizione di Fespa con l’evento nell’evento dedicato alla stampa del cartone ondulato è piaciuta agli operatori del settore. In aggiunta agli oltre 600 delegati che hanno raggiunto Berlino per la “Digital Corrugated Experience”, sono stati oltre 3000 i visitatori transitati dal grande evento FESPA, pari al 14% del pubblico totale di visitatori della fiera.

La Digital Corrgated Experience ha attirato i responsabili di aziende provenienti da paesi lontani come l’Argentina, il Brasile, il Canada, Hong Kong, Israele, Giappone, la Federazione Russa, Arabia Saudita e Sud Africa, oltre a una solida base di visitatori Europei.

I paesi principali per la partecipazione dei visitatori al Digital Corrugated Experience 2018 sono stati Germania, Turchia, Polonia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Italia, Belgio, Svezia e Ucraina.

Un evento formativo focalizzato

I delegati visitatori hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa di FESPA nel lanciare la Digital Corrugated Experience, mettendo in evidenza la richiesta per un evento formativo focalizzato nel momento in cui l’industria del cartone ondulato sta vivendo la trasformazione digitale. Chi fosse interessato alle relazioni presentate durante la Digital Corrugated Experience può scaricarle cliccando al seguente link www.fespaglobalprintexpo.com/corrugatedexperience/digital-corrugated-experience-presentations-download

Il crescente interesse nella produzione digitale di imballaggi si è anche riflesso nell’edizione FESPA 2018 Census, la ricerca presentata durante l’evento. Gli stampatori di imballaggi intervistati hanno indicato che la tecnologia di stampa digitale viene utilizzata in circa il 30% della loro produzione, mentre il 60% degli stampatoti di packaging possiede soluzioni flatbed UV o ibride di stampa digitale. Il 42% degli intervistati ha evidenziato in particolare il cartone ondulato come un’applicazione in crescita, sebbene il digitale rappresenti solo il 31% dei loro ricavi in questo comparto, indicando percentuali inferiori di adozione della stampa digitale rispetto al cartone pieghevole o alla produzione di imballaggi flessibili. Il sondaggio ha inoltre evidenziato i POS display come business in crescita per il 59% dei produttori grafica e cartellonistica.

“Una casa per il mercato dell’ondulato”

La Digital Corrugated Experience 2018 ha messo in mostra la produzione di soluzioni di 17 espositori, molti dei quali hanno confermato di aver avuto dei feedback positivi da questa prima edizione.

“La prima avventura di FESPA nel mondo dell’imballaggio è stata un successo”, afferma Mark Sanderson di CMA Imaging. “Abbiamo avuto interesse da diversi attori del mondo dell’imballaggio, non solo dagli stampatori ma anche da diversi marchi importanti. I tradizionali mercati necessitano di un evento come questo per aiutare a educare l’intera catena di approvvigionamento all’adozione digitale. Allo stesso modo in cui FESPA ha svolto un ruolo centrale nell’educare il mercato della serigrafia sulle opportunità offerte dalla stampa digitale, FESPA ha ora fornito una piattaforma per il mercato del cartone ondulato per esplorare le opportunità offerte dalla tecnologia di stampa digitale su questo straordinario materiale”.

Barry Tabor, Amministratore Delegato di BCS Corrugated, ha apprezzato l’attenzione specifica per il cartone ondulato e le scatole, rispetto a eventi di imballaggio più generalizzati che attirano visitatori da industrie differenti. Aggiunge: “Siamo stati piacevolmente sorpresi dal numero di visitatori FESPA e in particolare dagli scatolifici. Partecipare alla Digital Corrugated Experience a FESPA 2018 è stata senz’altro una decisione corretta”. Duncan MacOwan, Responsabile degli eventi a FESPA e responsabile della prima Digital Corrugated Experience commenta: “La recente e approfondita ricerca di mercato di FESPA evidenzia ripetutamente l’imballaggio, e in particolare il cartone ondulato, come un’opportunità di diversificazione di significativo interesse per la nostra comunità di riferimento. Ulteriori ricerche nella comunità degli imballaggi hanno indicato che a questo mercato mancava anche un evento vetrina dedicato che aiutasse i trasformatori e i proprietari dei marchi a capire meglio le opportunità e le sfide di produzione con il digitale e ad acquisire le conoscenze tecniche per dare fiducia alle loro strategie di investimento digitale. L’entusiasmo della risposta dei visitatori alla prima Digital Corrugated Experience, abbinato al ROI positivo riportato dai nostri espositori, suggerisce che abbiamo consegnato un valore tangibile a entrambe le comunità, creando un evento unico, guidato da esperti, diverso da qualsiasi altro nel settore”.

La prossima edizione della “Digital Corrugated Experience” sarà organizzata durante FESPA 2019 Global Print Expo a Messe Munich, (Germania) dal 14 al 17 Maggio 2019