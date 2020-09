Polyedra presenta la nuova guida di prodotti office & packaging

La vasta gamma di carte per ufficio e materiali per il packaging proposti in Italia da Polyedra, è ora racchiusa in un’unica prestigiosa guida in arrivo a settembre sulle scrivanie di oltre 5.000 centri copia, fornituristi, stampatori e utenti finali. All’interno una dettagliata descrizione di tutte le tipologie di carta distribuite dal comparto Office dell’azienda, corredata di immagini, caratteristiche tecniche, punto di bianco e indicazione delle certificazioni ambientali. Dalle basic alle premium, dalle bianche alle colorate, tutte le referenze presenti nel catalogo sono state accuratamente selezionate da Polyedra tra le proposte dei più qualificati produttori internazionali, in grado di garantire i massimi standard in termini di qualità ed ecocompatibilità.

Da sempre, infatti, il tema green rappresenta uno dei valori fondanti di Polyedra, che negli anni ha contribuito a diffondere cultura sulle carte riciclate, facendosi promotore di numerose iniziative. Un credo oggi ulteriormente ribadito con il fattivo impegno dell’azienda a ridurre al minimo l’impatto della propria attività sull’ambiente. In particolare, Polyedra è certificata per il mantenimento della catena di custodia PEFC™ e FSC®, e rispetta il Regolamento (EU) 995/2010, meglio noto come EU Timber Regulation (EUTR). Per questo motivo anche le cartiere partner sono scelte sulla base di rigidi criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale, privilegiando fornitori che implementano programmi di preservazione delle risorse naturali, controllo del consumo di energia e di acqua, riciclo e riutilizzo dei rifiuti.

Tra le novità dall’anima green che fanno il loro debutto proprio all’interno della nuova guida Office & Packaging, due inediti prodotti a marchio Mondi: le carte Nautilus SuperWhite e Classic, con grado di bianco CIE 150 e CIE 112, che vanno ad affiancarsi alle storiche Steinbeis Classic e Trend, top di gamma tra le carte riciclate distribuite da Polyedra. Ad ampliare la selezione di proposte di alta qualità, la prestigiosa gamma REY di International Paper nelle finiture Superior, Document e Copy e i prodotti di April – Paper One All Purpose e BM Office Paper – tutte garantite dalle più importanti certificazioni ambientali.

Lo stesso catalogo, in formato A4 e rilegato filo refe, è stampato su carte ecosostenibili distribuite in esclusiva da Polyedra. Per le 68 pagine interne è stata utilizzata Munken Kristall, una carta naturale di grande pregio certificata FSC e dotata delle migliori credenziali ambientali. La copertina è stata realizzata con il cartoncino Diva Art di Lecta, in pura cellulosa certificato FSC® (C011032), ideale per progetti dalla forte componente creativa grazie all’eccellente stampabilità e alla brillante riproduzione del colore.

Oltre alla gamma di carte, la guida propone una selezione di buste e sacchetti e un assortimento completo di materiali per l’imballaggio e la spedizione, tutti corredati da immagini e schede tecniche. Prodotti distribuiti dalla divisione Print & Packaging per i quali Polyedra, oggi parte del Gruppo LECTA, si conferma da oltre 20 anni leader di mercato. All’offerta dedicata al mondo della grafica, dell’editoria, dell’ufficio e dell’imballaggio, l’azienda affianca ora anche la vendita di supporti, hardware e software per il mondo della visual communication mediante una business unit dedicata.