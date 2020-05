Polyedra amplia la gamma di soluzioni per la Visualcom con il sistema biancodigitale® Xerox

L’offerta di Polyedra per il mondo della visual communication è in costante ampliamento. Già leader nella distribuzione di carte, cartoncini e prodotti per l’imballaggio, nel 2017 l’azienda ha esteso ulteriormente il proprio campo d’azione affiancando all’offerta di supporti per la Visualcom, (già consolidati da molti anni grazie all’acquisizione di Caledonia) la commercializzazione di sistemi di stampa e taglio, software e inchiostri. Un’attività gestita sinergicamente con il core business aziendale della divisione Print & Packaging, con l’obiettivo di offrire al mercato della stampa prodotti e servizi a 360°.

Tra le novità entrate di recente a far parte della gamma Polyedra, il rivoluzionario BiancoDigitale®, un esclusivo sistema brevettato da MC System per potenziare le prestazioni delle stampanti laser-toner di Xerox. Questa tecnologia, che prevede l’inserimento di un carrello estraibile caricato con inchiostri speciali quali bianco, oro, argento, trasparente e fluo, permette di effettuare la nobilitazione diretta (oggi possibile solo con macchine dai costi elevati) in formato massimo di 33×48,8 mm, anche su carte e cartoncini solitamente non utilizzati per la stampa laser. Il bianco digitale, inoltre, permette la realizzazione di stampe di sicurezza invisibili a occhio nudo, ma leggibili utilizzando lampade specifiche.

Polyedra, in particolare, propone la soluzione BiancoDigitale® in abbinamento con le nuove stampanti Xerox Primelink C 9065/70 Multiverse e Versant 180 Multiverse, entrambe dotate dell’avanzatissima tecnologia toner EA (Emulsion Aggregation) che permette di raggiungere una risoluzione fino a 2400×2400 dpi. Sui due sistemi, già installati presso la Demo Room di Milano, il team Polyedra ha testato con successo molte delle proprie carte: da quelle marcate alle adesive, dalle buste alle carte trasparenti, dalle patinate alle metallizzate, fino ai supporti sintetici e touch. Inoltre BiancoDigitale® è una soluzione modulare che può essere implementata step by step partendo dalla configurazione base per piccole tirature, fino ad allestimenti complessi e performanti, sia dal punto di vista del carico, sia dei finishing, come la versione Business Ready con alimentatore fino a 4000 fogli e sistema di fascicolatura. La modularità rende questo sistema una proposta trasversale adatta a tutte le tipologie di clienti, anche in termini di investimento. Dagli utenti finali come agenzie creative, retailer o aziende dotate di piccoli reparti stampa interni che desiderano produrre direttamente i propri tools di comunicazione, fino agli operatori della visualcom e ai grandi stampatori specializzati nel digitale che, grazie a questa soluzione, possono realizzare nobilitazioni senza ricorrere a fornitori esterni, con indubbi vantaggi in termini di tempo ed economicità.

Alla proposta del BiancoDigitale®, oltre all’ampio ventaglio di carte e supporti speciali testati e certificati, Polyedra abbina anche la fornitura di toner proposti in tre diversi Kit. In base alle specifiche necessità, i clienti possono configurare il sistema con il kit Special, che comprende oro, argento, trasparente e bianco; il kit Fluo che, oltre al nero, include ciano, magenta e giallo fluo, e il kit Full che combina le due soluzioni. Per una filiera completa, Polyedra propone una piccola fustellatrice (I-Mark) che sfrutta tutti i vantaggi esclusivi di BiancoDigitale® per la produzione di etichette adesive scontornate e personalizzate e per il taglio e la cordonatura di piccole scatole. Il tutto con la garanzia dell’assistenza tecnica qualificata fornita dal team Polyedra su tutto il territorio nazionale per tutti i brand rappresentati.

Oltre a Xerox e all’innovativo brevetto BiancoDigitale®, la divisione Visualcom di Polyedra offre una vasta gamma di sistemi e soluzioni a marchio HP che vanno dalle più recenti print&cut della serie Latex P&C, fino alle ammiraglie della famiglia Latex R e PageWide XL. Un catalogo in grado di rispondere a qualsiasi esigenza applicativa, dal packaging all’interior decoration, fino al wrapping e agli allestimenti indoor e outdoor. La gamma si completa con soluzioni software dedicate alle singole periferiche e sistemi di finitura come i plotter da taglio a marchio Summa e Valiani, le laminatrici Flexa e il sistema di rivestimento per scatole firmato Zechini, tutti a disposizione presso la demo room di Milano per test personalizzati.