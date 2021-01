POLAR-Mohr: macchine da taglio usate direttamente dal produttore

La sede POLAR a Hofheim, in Germania è protagonista di numerosi cambiamenti: oltre ai trasferimenti interni, gli sforzi si concentrano sul miglioramento delle dimostrazioni live. Le nuove condizioni richiedono la sostituzione di alcuni macchinari utilizzati per le dimostrazioni con le macchine utilizzate che saranno offerte in vendita come apparecchiature usate e a condizioni molto interessanti. Le macchine usate o quelle usate per le dimostrazioni includono macchine da taglio idrauliche, taglierine ad alta velocità e apparecchiature periferiche che migliorano le prestazioni, come pareggiatori o Transomat per lo scarico. Tutte le macchine sono di ultima generazione e offrono una tecnologia all’avanguardia. Rigidi controlli di qualità si applicano anche a tutte le apparecchiature usate, che sono sempre testate e certificate dal produttore. Dal momento che le macchine sono già pronte, è possibile garantire anche scadenze ravvicinate con tempi di consegna brevi.