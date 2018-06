PLAST 2018 vince la scommessa e centra tutti i suoi obiettivi

Bilancio ampiamente positivo per la diciottesima edizione di PLAST-Salone Internazionale per l’Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, svoltasi presso il quartiere fieristico di FieraMilano, a Rho-Pero, dal 29 maggio al 1° giugno 2018

“Non poteva andare meglio, la nostra Segreteria è davvero soddisfatta dei risultati della mostra, per almeno due motivi.” dichiara Alessandro Grassi, Presidente di AMAPLAST e della società di gestione PROMAPLAST srl. “Innanzi tutto, perché la nostra scelta di dare vita – insieme agli organizzatori delle altre quattro mostre (IPACK-IMA, MEAT-TECH, PRINT4ALL, INTRALOGISTICA ITALIA) – al progetto fieristico denominato The Innovation Alliance si è rivelata vincente: gli oltre 150.000 operatori che vi hanno partecipato hanno avuto accesso a una panoramica tecnologica di filiera esaustiva e senza precedenti. The Innovation Alliance risulta così il maggiore evento fieristico dopo il Salone del Mobile; fin dal primo giorno, corso Italia e i 17 padiglioni di FieraMilano sono apparsi affollati di visitatori, fino alla chiusura.”

“Ancora più importante, per quanto riguarda PLAST in particolare, e per noi motivo di orgoglio, la soddisfazione degli espositori, che hanno apprezzato il notevole afflusso di operatori qualificati e il numero di contratti chiusi direttamente in fiera. Le aspettative, già ambiziose, sono state quindi superate dalla realtà.”

PLAST 2018 ha registrato la presenza di 1.500 espositori – su una superficie di 55.000 mq netti – con una crescita significativa, oltre i venti punti percentuali, della partecipazione espositiva dall’estero, a conferma dell’internazionalità della mostra che, solo per fare un esempio, ha visto il notevole ampliamento delle collettive cinese e iraniana.

Oltre 63.000 i visitatori, in base alle stime della Segreteria organizzativa sulle dichiarazioni di interesse prioritario indicate dagli operatori al momento della registrazione. Non è possibile, infatti, determinarne con precisione il numero, in quanto il biglietto di ingresso delle cinque mostre concomitanti consentiva l’accesso a tutti e diciassette i padiglioni che ospitavano The Innovation Alliance.

Dall’estero proveniva il 27,5% dei visitatori; 117 i Paesi di provenienza, con Spagna, Francia e Germania maggiormente rappresentati.

Una trentina le delegazioni ufficiali accolte in fiera che, intervistate dalla Segreteria, hanno manifestato grande apprezzamento, se non addirittura sorpresa, per le dimensioni e la completezza della vetrina tecnologica offerta da PLAST 2018 – nonché dai saloni-satellite RUBBER (per il mondo della gomma), 3D PLAST (produzione additiva e tecnologie affini) e PLAST-MAT (materiali plastici innovativi) – nell’ambito della rassegna The Innovation Alliance.

Nucleo portante della mostra il segmento delle macchine, attrezzature e stampi per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma: oltre 3.500 le unità esposte in fiera. Ampia l’offerta tecnologica in chiave Industria 4.0, discussa anche nel corso dei numerosi convegni che hanno arricchito la manifestazione fieristica.