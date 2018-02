Pixartprinting: on line la nuova linea merchandising

La mass customization è la vocazione di Pixartprinting intesa come strategia orientata a soddisfare i bisogni individuali, assicurando i vantaggi della produzione di massa. Per onorare la promessa ai clienti sono richieste flessibilità e capacità di ascolto per conoscerne necessità e desiderata. Caratteristiche che da sempre contraddistinguono il modus operandi dell’azienda, oggi leader europeo della stampa online. Ed ecco che si moltiplicano i touch point di interazione con la clientela, si mettono a punto progetti di fidelizzazione profilati, si investe nel servizio e nella capacità produttiva, ma soprattutto si arricchisce il catalogo costantemente. E se la mass customization è la strategia scelta da Pixartprinting e da tutto il gruppo Cimpress, la personalizzazione è sempre più un’esigenza manifestata dall’utenza. Partner tecnologico per professionisti delle arti grafiche come tipografie, studi grafici, agenzie di comunicazione e di eventi, Pixartprinting annuncia l’ingresso nel mondo del merchandising.

Disponibile on line a partire da febbraio 2018 una prima selezione di articoli promozionali personalizzabili suddivisi in 3 categorie: tecnologia; ufficio e cancelleria; casa e tempo libero. “Una scelta commerciale che nasce dalla volontà di essere fornitore globale capace di soddisfare tutte le esigenze di stampa a 360° e di rispondere agli input raccolti attraverso il dialogo trasparente con i nostri clienti. La completezza di gamma è l’ingrediente che aggiunge sapore a una ricetta già molto apprezzata che comprende le unicità che siamo in grado di offrire, dall’interfaccia user-friendly del nostro e-shop al pacco anonimo, dal customer care evoluto fino a PixartPRO, il programma di fidelizzazione dedicato ai rivenditori. Il tutto condito da un servizio di stampa votato all’eccellenza qualitativa”, commenta Federico Gonzalez – Marketing and Sales Director di Pixartprinting.

Nella prima release la nuova linea comprende oltre 50 prodotti con migliaia di combinazioni: apribottiglie, porta biglietti da visita, penne, ombrelli, borracce, e ancora … tazze e selfie stick, solo per citarne alcuni. Oggetti di uso quotidiano che se brandizzati si trasformano in piccoli media di comunicazione, frequentemente utilizzati in eventi, fiere, manifestazioni, ma anche nella vita di tutti i giorni. “Sono solo i primi items con cui presentiamo questa nuova linea, ma sono già programmate successive waves di ampliamento dell’offerta che verrà messa a punto anche in base ai feedback del mercato. Siamo certi che la proposta sarà molto apprezzata, soprattutto dagli addetti ai lavori che potranno più facilmente aumentare i loro volumi accedendo alle migliori promozioni previste dal programma PixartPRO”, aggiunge Gonzalez.

Per rendere funzionale ai nuovi prodotti l’esperienza utente, i web developers di Pixartprinting hanno sviluppato una nuova interfaccia che agevola la scelta delle caratteristiche del prodotto, permettendo di individuare con facilità colori e varianti possibili. Un’ulteriore conferma dell’attenzione che Pixartprinting da sempre dedica alla semplicità d’utilizzo e all’efficienza di fruizione del proprio e-commerce.

Con la nuova linea di merchandising, il leader dei servizi di stampa on line prosegue nel costante arricchimento del catalogo, che ad oggi conta oltre 400 referenze e 3 milioni di combinazioni possibili. La personalizzazione dei nuovi prodotti verrà realizzata utilizzando tutte le tecnologie di stampa più idonee ai diversi materiali e ai relativi ambiti di utilizzo: dalla serigrafia alla tampografia (a uno o a due colori) passando per la stampa digitale, l’incisione laser e la sublimazione.