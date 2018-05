Pixartprinting offre vantaggio competitivo agli stampatori europei e presenta in anteprima i nuovi Sample Kit

“Mettiamo la nostra tecnologia al tuo servizio”: questo il claim scelto da Pixartprinting per il debutto a Fespa 2018. Il web to print, che vanta un reparto produttivo con il meglio delle soluzioni di stampa ad oggi disponibili sul mercato, si è presentato agli stampatori e ai printing services provider europei in qualità di Printing Partner con un’area espositiva progettata per toccare con mano alcune delle infinite possibilità applicative attualmente a catalogo. “Ad oggi il nostro installato conta oltre 100 macchine industriali di ultima generazione, con un importante reparto interamente dedicato al large format printing. Un asset che offriamo ad altri stampatori e ai professionisti del settore, garantendo al contempo qualità eccellente, velocità di esecuzione, prezzi competitivi e soprattutto servizio a valore aggiunto”, spiega Federico Gonzalez – Marketing & Sales Director Pixartprinting.

E proprio in ottica di evidenziare questi servizi l’azienda ha scelto il prestigioso palcoscenico della kermesse berlinese per presentare i nuovi Sample Kit dedicati al grande formato: il campionario “Supporti Rigidi” e i campionari “Labels”, “Self Adesive Media”, “Banner e Tessuti”, che dal prossimo settembre andranno a sostituire l’attuale campionario “Roll-to-roll”.

“Il nostro reparto marketing sta lavorando da mesi alla nuova release dei campionari per fornire ai clienti strumenti di lavoro sempre più dettagliati e puntuali. Raccogliendo prove di stampa effettuate sui diversi materiali con le diverse tecnologie, i Sample Kit rappresentano degli essenziali tool per gli utenti, che ne apprezzano precisione e completezza”, racconta Gonzalez. “Per questo motivo abbiamo attivato una promozione che a fronte dell’acquisto di un campionario offre ai clienti un buono spesa di pari valore da utilizzare per prodotti e materiali contenuti nello stesso”. Oltre 500 i Sample Kit omaggiati in fiera a clienti e nuovi lead che ne hanno subito riconosciuto valore e ricercatezza: un utile ausilio per l’attività quotidiana, ma anche una fonte di ispirazione alla scoperta di nuovi supporti, tecnologie e applicazioni. “Il successo riscosso da questa iniziativa durante la manifestazione conferma la nostra mission: offrire non solo un servizio eccellente, ma anche mostrare nuove opportunità di business e di crescita ai professionisti della stampa, grazie al supporto di un partner di fiducia come Pixartprinting”, commenta Patrizia Baggio – Pixartprinting Head of Communication.

Oltre ai Sample Kit dedicati al Large Format presentati nella nuova veste a Fespa, sull’e-commerce sono disponibili campionari per tutte le linee offerte da Pixartprinting: packaging, carte, bags e buste. Un’ulteriore riprova dell’importanza che il servizio al cliente riveste nell’approccio di Pixartprinting, forte di un Customer Care certificato TÜV che ad oggi conta 80 operatori madrelingua pronti a rispondere alle richieste degli utenti di tutta Europa, con orario continuato dalle 9:00 fino alle 22:00.

“Abbiamo scelto di partecipare a Fespa per incontrare personalmente i nostri clienti e presentare i numerosi vantaggi della formula Pixartprinting a chi ancora non è nostro partner. L’obiettivo ampiamente raggiunto era dimostrare come il nostro servizio possa essere un veicolo che aiuta i professionisti delle arti grafiche a“Dire sempre sì” ai propri clienti, ottenendo margini maggiori, coprendo picchi produttivi o semplicemente espandendo il proprio catalogo.” afferma Gonzalez. “Siamo oltremodo soddisfatti di questa esperienza che ci ha permesso di portare il dialogo costante che abbiamo con i nostri clienti anche su un piano fisico, raccogliendo a caldo commenti, apprezzamenti e tantissime nuove idee per continuare a sviluppare il nostro servizio”.