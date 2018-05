Oltre 100 macchine industriali di ultima generazione installate presso l’headquarter veneziano, tra cui numerose tecnologie esclusive progettate su misura dai produttori di sistemi. Un reparto che annovera il meglio delle soluzioni di stampa ad oggi disponibili sul mercato, dal piccolo al super wide format, passando per Catalyst l’innovativa linea produttiva ingegnerizzata per il packaging. Questo uno degli asset di Pixartprinting, web to print con all’attivo oltre 600.000 clienti in tutta Europa, che per la prima volta sarà presente con un’area espositiva a Fespa (Berlino, 15-18 maggio 2018). “Il rapporto privilegiato con le case produttrici costruito in 25 anni di attività ci offre vantaggi competitivi in termini tecnologici, con la possibilità di testare in anteprima le nuove soluzioni o di mettere a punto features esclusive su nostra richiesta”, spiega Alessio Piazzetta, chief manufacturing officer di Pixartprinting. “La nostra partecipazione a Fespa è un forte messaggio per gli stampatori e i Printing Services Provider europei. In fiera avremo modo di incontrali personalmente dopo anni di soddisfacente collaborazione. La kermesse internazionale, inoltre, sarà anche l’occasione per presentarci a chi ancora non è nostro partner, illustrando i numerosi vantaggi della nostra formula”.

I continui investimenti nelle più avanzate tecnologie di stampa e finitura permettono a Pixartprinting di proporsi agli stampatori come partner produttivo, non solo per il grande formato. La crescita costante dell’azienda veneziana, infatti, è andata di pari passo con il continuo ampliamento del catalogo, che ad oggi conta oltre 3.000.000 di combinazioni possibili e 50 nuovi prodotti introdotti ogni anno. “Al nostro stand esporremo una selezione di applicazioni partendo ovviamente dalla stampa grande formato su tessuti sintetici, pvc, vinile e materiali rigidi come alluminio, ForexÒ, PlexiglasÒ . Non mancherà un assaggio di tutte le altre nostre specialità, che spaziano dal piccolo formato, passando per il packaging anche nobilitato, fino al merchandising presentato di recente”, racconta Federico Gonzalez, Marketing & Sales Director Pixartprinting.

Oltre alle tecnologie all’avanguardia, Pixartprinting è in grado di offrire velocità di esecuzione a partire dalle 24h, semplicità del processo d’acquisto, ampio spazio di personalizzazione e qualità eccellente. Inoltre, per rendere la partnership con i professionisti delle arti grafiche ancora più competitiva, l’azienda offre in esclusiva a questi clienti tutti i vantaggi del programma Pixartpro, che prevede incentivi economici erogati attraverso buoni spesa mensili, servizi riservati come il tracking ordini, il mittente personalizzato con pacco anonimo e i campionari neutri. “La nostra formula è pensata per offrire agli stampatori europei la possibilità di far crescere il proprio business accedendo a tecnologie esclusive e ampliando il catalogo prodotti”, aggiunge Gonzalez.

Attualmente Pixartprinting gestisce oltre 10.000 lavorazioni al giorno, contraddistinte da qualità di stampa e prezzi competitivi. Dal singolo pezzo ai grandi volumi, dallo small al wide format, oggi realizzato con sistemi quali la roll-to-roll Durst Rhotex 322, le stampanti eco-friendly HP Latex 3000, le flatbed industriali Durst Rho 1312, di cui vanta la più gande installazione italiana. Queste sono solo alcune delle tecnologie che Pixartprinting mette a disposizione degli operatori, perché la ricerca di innovazione è parte del DNA aziendale. Una mission che si traduce in un capillare lavoro svolto costantemente dal reparto Research & Development, per individuare esigenze emergenti e quindi nuove opportunità di business per Pixartprinting e tutti i suoi partner.

Pixartprinting sarà aspetta a FESPA: Hall 3.1, Stand B70a