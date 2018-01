Pixartprinting debutta a C!Print

Focus sui professionisti delle arti grafiche con il programma PixartPro

Per la prima volta Pixartprinting, leader europeo dell’online printing e parte del gruppo Cimpress, numero uno al mondo nella mass customization, sarà a C!Print (6-8 febbraio 2018, Lione) per incontrare i clienti francesi che da anni rappresentano il secondo mercato di riferimento dopo l’Italia. “Il 2017 è stato un anno di grandi soddisfazioni, dove abbiamo consolidato la nostra leadership proseguendo nel percorso di crescita” afferma Paolo Roatta, AD Pixartprinting. Oltre 600.000 clienti attivi per un totale di 3 milioni di colli spediti nell’ultimo anno in più di 50 nazioni diverse, e 700 dipendenti operativi presso l’headquarter veneziano dove si concentra la produzione, forte di un parco macchine di ultima generazione che vede schierate più di 100 attrezzature all’avanguardia in grado di gestire le attuali 10.000 lavorazioni giornaliere grazie a massimi livelli di automatizzazione.

La centralizzazione della produzione in un’unica sede consente di ottimizzare l’efficienza del processo produttivo, dalla gestione degli ordini al nesting, fino alla logistica. Inoltre, permette di avere grandi vantaggi in termini di economie di scala, che vengono riservati ai clienti offrendo prezzi altamente competitivi. Pixartprinting è un’industria manifatturiera che pone l’innovazione al centro dell’evoluzione, e che per questo è stata recentemente insignita del prestigioso Oscar “Industry 4.0 Printer of the Year”. Una macchina perfettamente settata in grado di offrire qualità, velocità di esecuzione, servizio di customer care internazionale e competitività su un catalogo prodotti che ad oggi conta oltre 400 referenze e 3 milioni di combinazioni possibili.

Il successo è frutto di un mix di ingredienti che vanno dal ruolo pionieristico nella sperimentazione tecnologica al costante impegno in R&D per l’apertura di nuovi mercati, fino a strategie di marketing evolute votate da un lato all’ampliamento del portfolio, dall’altro alla fidelizzazione della clientela. Tra queste la scelta di “incontrare” il mercato in occasione delle più importanti manifestazioni fieristiche. Un tour iniziato ad Ipex nel 2017 che per il 2018 prosegue prima con C!Print per raggiungere poi Fespa a Berlino il prossimo maggio.

“Abbiamo grandi aspettative per l’imminente partecipazione a C!Print. Il mercato francese da anni ci dimostra di apprezzare la nostra formula, con un’utenza variegata che spazia da grandi aziende a numerosi reseller. La kermesse di Lione sarà l’occasione per presentare agli operatori del settore i numerosi vantaggi di PixartPro, il programma ideato per premiare i professionisti delle arti grafiche come tipografie, studi grafici e agenzie di comunicazione”, aggiunge Roatta.

Totalmente trasparente, PixartPro è accuratamente descritto nella landing page dedicata. Qui sono elencati tutti i servizi esclusivi ed è spiegato il funzionamento degli incentivi economici erogati attraverso buoni spesa mensili. I servizi riservati ai clienti PixartPro, come il tracking ordini, il mittente personalizzato con pacco anonimo e i campionari neutri, verranno costantemente arricchiti con nuovi rilasci per assicurare sempre più vantaggi ai professionisti delle arti grafiche sulla base delle loro necessità e dei suggerimenti raccolti.

PixartPro, basato sulla profilazione della clientela, assicura vantaggi tangibili a effetto immediato. “Con questo programma ci poniamo come alleato dei nostri clienti, supportando il loro successo in modo attivo. Crediamo molto in questa iniziativa che rende la nostra strategia ancora più competitiva, e saremo a C!Print per svelarne tutti i plus agli operatori”, aggiunge Federico Gonzalez, Marketing & Sales Director Pixartprinting.

Pixartprinting vi aspetta a C!Print: stand 2G16