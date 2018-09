Pixartprinting debutta a C! Print Madrid

Era il 2011 quando Pixartprinting sbarcava nella penisola iberica offrendo un servizio di stampa on line all’epoca estremamente innovativo. Il mercato locale si è dimostrato da subito molto dinamico e recettivo rispetto ai vantaggi garantiti dalla formula del web to print già leader in Italia: qualità, velocità, competitività e soprattutto servizio altamente professionale. Un partner strategico, dunque, per realtà più piccole, forti però del rapporto di prossimità coi clienti finali. Oggi Spagna e Portogallo sono tra i Paesi che dimostrano maggiore vivacità e potenzialità di crescita. Uno dei motivi per cui Pixartprinting, per la prima volta, sarà espositore a C!Print Madrid (25-27 settembre 2018). “La nostra presenza in fiera ci permetterà di incontrare personalmente i clienti spagnoli che già lavorano con noi e di ascoltare i bisogni e i desiderata di chi non ha ancora testato i vantaggi della nostra offerta”, commenta Federico Gonzalez – Marketing & Sales Director Pixartprinting.

Il successo di Pixartprinting è frutto di un mix di ingredienti che vanno dal ruolo pionieristico nella sperimentazione tecnologica al costante impegno in R&D per l’apertura di nuovi mercati, fino a strategie di marketing evolute votate da un lato all’ampliamento del portfolio, dall’altro alla fidelizzazione della clientela. “La kermesse di Madrid sarà l’occasione per spiegare a fondo agli operatori del settore i numerosi vantaggi di PixartPro, il programma ideato per premiare i professionisti delle arti grafiche come tipografie, printing service, studi grafici e agenzie di comunicazione”, spiega Gonzalez. “Con PixartPro ci poniamo come alleato dei nostri clienti, supportando attivamente la loro crescita. Crediamo molto in questa iniziativa che rende la nostra strategia ancora più competitiva, in un mercato sempre più affollato da nuovi player che non possono però offrire i plus indiscussi del nostro servizio, derivanti da un mix di fattori tra cui la centralizzazione della produzione”. La concentrazione dell’attività nel quartier generale alle porte di Venezia, infatti, consente di ottimizzare l’efficienza del processo con grandi vantaggi in termini di economie di scala, che vengono riservati ai clienti offrendo prezzi altamente competitivi.

Pixartprinting è un’industria manifatturiera che pone l’innovazione al centro dell’evoluzione; una macchina perfettamente settata in grado di offrire un catalogo prodotti che ad oggi conta oltre 400 referenze e 3 milioni di combinazioni possibili arricchito da un servizio internazionale di customer care evoluto. Proprio nell’ambito del servizio si inserisce un’altra novità che verrà presentata in anteprima al mercato spagnolo proprio in occasione di C!Print Madrid. Si tratta dei nuovi Sample Kit, disponibili on line a partire da settembre. Nuove release sempre più funzionali dei campionari, progettate per mettere a disposizione dei professionisti veri e propri strumenti di lavoro che raccolgono prove di stampa effettuate sui diversi materiali con le differenti tecnologie. “Il nostro reparto marketing ha lavorato per mesi alla messa a punto di questi nuovi tools con l’obiettivo di offrire inedite fonti di ispirazione e nuove opportunità di business. Sarà quindi un piacere cogliere l’occasione della fiera per omaggiare questi preziosi kit ai clienti che verranno a conoscerci allo stand”, aggiunge Gonzalez. Pixartprinting accoglierà gli stampatori spagnoli in un’area espositiva ideata per rappresentare un virtuale catalogo in 3D: tantissime applicazioni, che spaziano dai packaging con finiture pregiate ai maxi banner, passando per il piccolo formato e le soluzioni espositive. Un tripudio di stampe con il comun denominatore dell’esclusività della formula Pixartprinting.

Pixartprinting vi aspetta a C!Print Madrid: Stand 141, mezzanino