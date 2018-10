Pixartprinting conquista la platea di C!Print a Madrid

La tournée europea di Pixartprinting ha fatto tappa a C!Print Madrid: accoglienza caliente e grande consenso di pubblico. L’azienda ha ospitato i printers spagnoli in una nuova area espositiva ideata per rappresentare un virtuale catalogo in 3D. “Siamo presenti in Spagna con un e-shop dedicato da 7 anni e già dai primi mesi abbiamo potuto riscontrare una grande dinamicità confermata dai clienti e dai prospect incontrati in fiera”, racconta a caldo Federico Gonzalez – Marketing & Sales Director Pixartprinting. “I visitatori della manifestazione hanno dimostrato vivacità e interesse concreto con domande mirate e grande curiosità di toccare con mano i sample dei nostri prodotti per testare direttamente resa di stampa e qualità dei diversi supporti”.

Obiettivo raggiunto dunque per il team Pixartprinting, sbarcato in terra iberica per confermare ancora una volta la volontà di valicare i confini dell’e-commerce. “Dialoghiamo costantemente con i nostri utenti attraverso una piattaforma multichannel che va dalla consulenza professionale madrelingua via telefono, mail, chat on line, fino ai canali social dove rispondiamo in tempo reale a curiosità e quesiti tecnici”, spiega Gonzalez. Il servizio evoluto per Pixartprinting si traduce nella volontà di accorciare le distanze fisiche con l’utenza creando occasione di relazione diretta e dimostrando grande cura del rapporto. Da qui la scelta di partecipare attivamente ai più importanti eventi fieristici europei dove conoscere personalmente i clienti, scambiare idee ed impressioni, raccogliere commenti e suggerimenti. Un importante momento di confronto e approfondimento che a Madrid è andato oltre i padiglioni fieristici, coinvolgendo i clienti del programma Starway in un esclusivo evento organizzato in chiave di networking. “Chi entra a far parte del nostro programma di fidelizzazione Starway riceve servizi e promozioni esclusivi. Per la prima volta qui a Madrid abbiamo organizzato un evento pilota a cui i clienti hanno aderito con grande entusiasmo. Questo ci ha permesso di incontrare, oltre ai clienti rivenditori presenti in fiera (grafici, agenzie di comunicazione e tipografi), anche altre tipologie di aziende che scelgono di stampare direttamente con noi, apprezzando la facilità della piattaforma e la completezza del nostro catalogo”.

La gamma degli stampati by Pixartprinting, infatti, viene costantemente arricchita con nuove proposte. Tra le novità presentate a C!Print la nuova carta perlata, supporto molto apprezzato per la preziosità che conferisce agli stampati, e i nuovi stickers adesivi, che arricchiscono le possibilità di personalizzazione e offrono nuove tipologie di lavorazioni. A fronte di nuove implementazioni nel reparto produttivo di Quarto d’Altino (VE) con macchine di ultima generazione ancora top secret, oggi Pixartprinting offre adesivi a mezzo taglio, ancora più facili da attaccare, e adesivi in fogli che possono contenere forme e soggetti diversi.

“Le campionature sciolte di cartoline nobilitate, packaging, nuove etichette, riviste e brossure, per citarne alcune, che abbiamo portato allo stand sono andate letteralmente a ruba. Ma il vero fiore all’occhiello della nostra presenza in fiera sono stati i nuovi campionari che abbiamo omaggiato ai visitatori in anteprima”, racconta Gonzalez. “Raccolte complete di materiali diversi stampati con differenti tecnologie, progettati per essere dei veri e propri strumenti di lavoro”. Un’ulteriore dimostrazione della volontà di Pixartprinting di distinguersi, non solo per la qualità degli stampati e l’ampiezza di gamma, ma soprattutto per il servizio fortemente orientato alla fidelizzazione della clientela.