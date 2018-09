Più cartiere più economia circolare

“Se ci fossero le condizioni in Italia per utilizzare più carta da riciclare non

esporteremmo più materie prime secondarie ma prodotti di carta finiti con più alto

valore aggiunto”. Questo il commento del Presidente di Assocarta, Girolamo Marchi sugli

ultimi sviluppi riguardanti lo stop imposto ai lavori di avviamento della cartiera di Mantova,

ennesimo e più eclatante episodio del capitolo delle odissee burocratiche che affronta l’industria italiana.

“Ciò con benefiche ricadute in termini di maggiore occupazione” aggiunge Marchi “e con

l’attuazione dei principi dell’economia circolare, evitando inoltre che le fibre usate

percorrano anche 14/15.000 km per essere riciclate. Inoltre, non dipenderemmo più dai

clienti asiatici per l’utilizzazione delle carte da riciclare raccolte in Italia: il mercato sarebbe

più stabile anche per i nostri operatori della raccolta”.

Ma quali sono le misure per incentivare la costruzione di cartiere che riciclino la

carta? “Nessun altra se non quella di avere regole certe e chiare, condizioni paragonabili

a quelle dei nostri colleghi e concorrenti tedeschi, francesi ed europei in genere, che

tengano in debito conto anche il diritto di operare per gli imprenditori” afferma Marchi che

spiega ”L’industria italiana sta già investendo facendo leva sul surplus di export per

riportare la capacità nazionale a livelli in grado di utilizzare quasi tutta la raccolta

differenziata della carta in Italia”.

Confindustria, nelle Assise di Verona, ha presentato le sue proposte per l’Italia nell’ottica

della politica dei fattori portata avanti dal Presidente Boccia che deve andare a vantaggio

di tutto il Paese. Tra le proposte presentate c’è proprio quella di “completare la transizione

verso un’economia circolare, rafforzando il parco impiantistico nazionale”.

Nonostante ciò, spesso, i nuovi investimenti industriali (paradossalmente proprio quelli

riguardanti il riciclo e il recupero) sono immersi in un limbo di incomprensioni, che diventa

spesso un “purgatorio regolatorio”.

“E’ il caso della riconversione della cartiera di Mantova, il “ponte sospeso” firmato

dall’arch. Nervi, il cui cuore tecnologico è stato radicalmente rinnovato per riciclare

sempre di più e meglio in Italia, ma che non riesce ad avviare le macchine” spiega

Marchi che conclude ”il rispetto delle regole è imprescindibile, ma lo è anche il dialogo tra istituzioni e tra istituzioni e imprenditori, che forse in qualche caso può evitare

qualche ordinanza. Dialogare aiuta a rimanere nei tempi giusti per gli investimenti,

che sono fondamentali in ogni iniziativa imprenditoriale”.

Assocarta stima che le capacità in corso di realizzazione ridurranno in maniera strutturale

l’export di carta da riciclare (inclusa quella di Mantova) per circa 1 milione di tonnellate,

rendendo il sistema italiano più stabile e più in linea con i principi dell’Economia Circolare,

meno condizionabile dall’export. Gli ultimi dati dell’export di carta da riciclare mostrano

che quello verso la Cina è sceso infatti di oltre il 60% rispetto al gennaio-luglio 2017. I

prezzi delle qualità meno pregiate si sono dimezzati. Come noto, la sensibile riduzione

dell’export di carta da riciclare (fino a qualche mese fa pari al 1,9 milioni di tonnellate)

sconta gli effetti delle politiche cinesi di restrizione e controllo delle importazioni di questa

materia prima.

Più in generale, in tutta l’area asiatica si osserva un calo del 25% dei volumi che assorbono

più del 66% dell’export di carta da riciclare (72% nei 6 mesi 2017). Stabile, invece,

l’export verso gli altri Paesi europei, pari al 33% del totale export italiano.

E intanto l’Europa corre. In Germania: nel maggio 2018, a Sandersdorf-Brehna vicino

Bitterfeld, la Progroup ha annunciato un nuovo investimento da 350 milioni di Euro per una

cartiera che produrrà 750,000 tonnellate di carta riciclata. La cartiera avrà un centrale

energetica alimentata con i scarti provenienti dal riciclo della carta.

In Italia l’utilizzo di carta da riciclare da parte delle cartiere nel 2017 è stato di 5 milioni di

tonnellate (+2,2% rispetto al 2016): ogni minuto in Italia si riciclano 10 tonnellate di carta.

Un grande contributo per limitare il ricorso alla discarica e alle politiche ambientali del

Paese! All’obiettivo dell’Economia Circolare come Paese, imprese ed amministrazioni

coinvolte dobbiamo guardare tutti.

Il “buon andamento” dell’amministrazione non può prescindere dall’attuare in concreto

un’agenda sull’Economia Circolare. E un Paese come l’Italia non può rinunciare alla

sovranità industriale.

#nonfermiamoilriciclodellacarta