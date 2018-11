Pigna espone a “Big Buyer 2018” di Bologna, importante fiera cartotecnica di prodotti per la scuola

PIGNA, brand italiano leader nella cartotecnica e nel comparto scuola, è presente a Big Buyer, che si stà svolgendo a Bologna (21-23 novembre).

Forte della nuova compagine azionaria con l’ingresso del Gruppo Buffetti che si è affiancato al fondo Dea Capital Alternative Funds e al Gruppo Jannone, PIGNA si presenta all’appuntamento con piani ambiziosi per il prossimo triennio.

“Scopri l’inaspettato” è il titolo dell’invito al Big Buyer a firma PIGNA, un claim che evoca le quattro principali novità che saranno presentate alla più importante manifestazione fieristica del settore cartotecnico:

MONOCROMO BLACK. LA NUOVA CAPSULE COLLECTION MONOCROMOUn’esclusiva e dirompente capsule collection: Monocromo Black.

Sarà presentata con un’esposizione impattante. Una “black box” in cui i visitatori saranno invitati a entrare e a farsi avvolgere da una dimensione visiva e sensoriale speciale dedicata alla collezione MONOCROMO, bestseller di PIGNA

SCRITTURA COLORATA PER BAMBINI Novità assoluta: PIGNA presenta una collezione dedicata alla scrittura colorata per bambini e studenti sin dalle scuole primarie, un’ampia gamma di prodotti completamente atossici (matite, pastelli, pennarelli, evidenziatori, acquarelli, gomme, righelli, squadre e album da disegno)

ZAINI PER AIUTARE I NOSTRI RAGAZZI NEL TRASPORTO DI LIBRI E QUADERNI, “SCALE COME PIUME” Zaini e astucci per bambini e teenager con materiali e design inediti (tra i quali gli zaini “scale come piume” per alleggerire le schiene dei nostri bambini)

Nuovo licensing Warner Bros in esclusiva per l’Italia

(Looney Tunes, Wonder Woman, Teen Titans Go)

“PIGNA è un brand italiano molto amato da genitori e figli, anche per i valori consolidati in oltre centottanta anni di storia: italianità, sostenibilità ambientale e qualità, come confermano le ultime ricerche di mercato. Nel 2019 i nostri clienti potranno studiare, scrivere e divertirsi con la creatività e il design delle nuove collezioni, accompagnando ogni momento della propria vita, scolastica e non. Il prossimo anno PIGNA dedicherà risorse all’espansione all’estero, grazie alle potenzialità del proprio brand, espressione del “Made in Italy”, ha detto Massimo Fagioli, Presidente e CEO di PIGNA.