PCMC lancia Smart TOUCH HMI

Paper Converting Machine Company (PCMC), parte di Barry-Wehmiller, ha lanciato Smart TOUCH HMI, una nuova interfaccia uomo-macchina disponibile sulle linee Forte per la trasformazione del tissue.

Seguendo i principi della progettazione ad alta prestazione, Smart TOUCH HMI di PCMC offre agli utenti un’interfaccia pulita e moderna e funzioni avanzate di supporto. Le capacità analitiche intelligenti mirano a fornire approfondimenti ai clienti per migliorare l’efficacia complessiva delle apparecchiature. Smart TOUCH HMI funziona in modo molto simile agli odierni dispositivi mobile con funzionalità di scorrimento, in questo modo è molto semplice e veloce imparare a usarlo e quindi arrivare a una maggiore produttività.

“Abbiamo progettato il nostro nuovo pannello operatore pensando proprio agli operatori”, ha dichiarato Jason Hilsberg, direttore vendite tissue di PCMC. “PCMC lavora costantemente per migliorare le capacità e le caratteristiche delle nostre macchine per i clienti e, più specificamente, per migliorare l’esperienza degli operatori. Con controlli e navigazione semplificati, importanti funzioni di supporto e una facile gestione delle ricette, questo nuovo design permetterà agli operatori di avere un processo più efficiente per mantenere la produzione nel settore tissue veloce e regolare”.

Smart TOUCH HMI di PCMC offre anche strumenti Industria 4.0, con connettività IoT opzionale, tra cui dashboard basati su cloud, archiviazione dei dati di produzione e registrazione delle modifiche che forniscono dati utili per aumentare i livelli della produttività.