Partnership strategica in Messico fra Gepp e Amut per le macchine da imballaggio flessibile

“Per due anni GEPP ha contemplato l’ipotesi di iniziare a produrre internamente film stretch e shrink per ottimizzare i costi di imballaggio di tutti i suoi impianti in Messico. Lo scopo del progetto era di produrre più di 14.000 ton/anno di film shrink e più di 4.500 ton/anno di film stretch. Avevamo quindi bisogno di trovare un partner con una profonda conoscenza sia di tecnologia per impianti cast che bolla che fosse in grado di fornire al Grupo Gepp soluzioni avanzate per poter raggiungere questo obiettivo strategico. Abbiamo scelto

AMUT GROUP” dice Geronimo Rotundo, Direttore di Proplasa, integrazione verticale per la plastica del GRUPO GEPP, S.A.P.I. d e C.V. durante il collaudo della prima linea bolla prevista in consegna.

“La fornitura include: tre linee bolla per shrink film in PE, una linea cast per film stretch, una taglierina, un sistema per il recupero di bobine difettose, un frigorifero, tubazioni per la distribuzione dell’acqua più un programma intensivo di formazione per i tecnici GEPP” dice Riccardo Castello, Responsabile Commerciale della Divisione AMUT DOLCI EXTRUSION.

“GEPP ci ha chiesto di fornirle un progetto chiavi in mano, includendo anche un supporto locale per l’installazione, la formazione e l’assistenza post vendita nell’area di Città del

Messico” commenta Alberto Rincón, Responsabile Vendite nei paesi latino americani.

Dal 2011 GEPP è uno tra i più grandi imbottigliatori in Messico ed è inoltre partner esclusivo per le operazioni di imbottigliamento per la sede messicana della PepsiCo. GEPP ha un suo marchio di acqua, Epura, e collabora con altre importanti marche, come Gatorade,

Lipton e 7Up, Cosecha Pura, Squirt, Garci Crespo per citarne alcune.

Con le macchine AMUT, GEPP produrrà film per fardellaggio e per il confezionamento delle bevande.

Le tre linee bolla sono identiche e ognuna ha una configurazione a 3 strati per il film shrink in PE, una larghezza netta di 2.400 mm e una capacità di 800 kg/h con 50 μ di spessore. L’anello automatico “rinsing type” di ultima generazione permette un controllo estremamente preciso dello spessore con una tolleranza molto bassa.

La linea cast produrrà film stretch a 5 strati con una larghezza netta di 1.500 mm. La linea conta 4 estrusori con motori raffreddati ad acqua e l’avvolgitore ad alta velocità PROWIND 4.0 (velocità fino a 1.000 m/min) per bobine manuali, automatiche e jumbo.

La taglierina – modello BVR – ha bracci indipendenti, raggiunge una velocità fino a 900 m/min e taglia bobine in linea con un diametro di 800 mm.

Progettando e costruendo internamente gli estrusori di tutte le sue linee, AMUT può garantire ai suoi clienti prestazioni molto elevate per ogni applicazione. La vasta esperienza nel processare polimeri costituisce un’ulteriore garanzia di qualità.