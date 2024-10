Paper District a Ecomondo dal 5 all’8 novembre

Il Paper District, il distretto della carta, torna ad Ecomondo dal 5 all’8 novembre con un palinsesto dedicato alle sfide tecnologiche e di mercato.

Il Paper District, il distretto della carta, torna ad Ecomondo con un palinsesto dedicato alle sfide tecnologiche e di mercato che la filiera della carta e della stampa Made in Italy si trova ad affrontare nell’attuale congiuntura economico-ambientale dove normative e obiettivi europei, ma anche occasioni di crescita come quella offerta dal PNRR, accrescono l’importanza dei sistemi industriali come quello rappresentato dalla Federazione Carta e Grafica.

La produzione nazionale di cartone e cartone mostra una ripresa del 7% nei primi 7 mesi del 2024 sul 2023, a fronte di un parziale recupero della domanda interna (5,4% 6 mesi 2024/2023). Ma crescono del 10,3% anche le importazioni mentre il fatturato si riduce dell’1,8% (6 mesi 2024/2023). La raccolta della carta da riciclare segna un record storico con un tasso di raccolta che, nel 2023, giunge al 75,4%. Aumenta però del 48,3% anche il suo export.

“L’aumento dell’export di carta da riciclare evidenzia le difficoltà del sistema produttivo italiano di trasformare tutta la “miniera strategica italiana”, a causa di un gap competitivo legato – a doppio filo – ai costi energetici, disallineati dai competitor europei, e a politiche ambientali UE che vedono misure di decarbonizzazione non collegate ai consumi industriali” afferma il DG Assocarta Massimo Medugno.” Inoltre la carta raccolta in Italia, in ossequio a sistemi di responsabilità estesa del produttore, viene esportata in aree extra UE dove gli standard ambientali e sociali sono affatto diversi da quelli europei. E questo diventa un elemento sulla competitività. L’impiego in un cartiera italiana e europea significa certezza e tener conto del capitale sociale e naturale”

Ad oggi, con il 10,2% della produzione realizzata in Europa, l’Italia è al 2° posto, per il terzo anno consecutivo, anche come utilizzatore di carta da riciclare.

A questo proposito, il settore ha ampiamente oltrepassato l’obiettivo europeo dell’85% di riciclo nel settore dell’imballaggio, mentre la carta da riciclare rappresenta circa il 70% della fibra utilizzata e raggiunge il podio più alto nella produzione di carte per usi igienico e sanitari mentre è in terza posizione nelle carte per il packaging.

Il programma degli eventi

Si partirà il 5 novembre alle ore 14.00, presso Paper District – Workshop Area pad. B2 italiano, con la conferenza di apertura “L’imballaggio sostenibile: la filiera della carta dopo il PPWR” a cura di Ecomondo e Federazione Carta Grafica. Il 6 novembre “Quando la carta è durevole e riciclabile. Prospettive e scenari alla luce delle nuove direttive Eu PPWR/ESPR” organizzato da Bartoli.

A seguire, il 7 novembre alle 10:00, presso Paper District – Workshop Area pad. B2 italiano, a cura di Assocarta e Sumus Italia si terrà “C’è qualcosa di nuovo… anzi di antico Nuovi scenari più sostenibili per la raccolta dell’organico. Alle ore 14:30, sempre presso Workshop Area pad. B2 italiano, il seminario “L’offerta di packaging sempre più riciclabili e sostenibili: strategie e innovazione, in coerenza con nuove norme del PPWR” organizzato da Federazione Carta Grafica. Si concluderà con i “Benefici economici, ambientali e territoriali dei progetti faro per la filiera del riciclo di carta e cartone: il PNRR entra nella fase attuativa”, Sala Diotallevi 2 Hall Sud italiano, alle ore 16.30 a cura di Comieco in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Le aziende presenti al Paper District: www.bartolispa.it, www.burgo.com, www.ecolstudio.com, www.ico.it, www.isolaspa.it, www.lci-srl.it/it, www.lucartgroup.com, www.ricicla-it.com, www.riexo.eu, www.saipak.com, www.it.sedagroup.com, www.sumusitalia.it.

05 NOVEMBRE 2024

– 14:00 – 15:30 Paper District – Workshop Area pad. B2 italiano

L’imballaggio sostenibile: la filiera della carta dopo il PPWR

a cura di Ecomondo e Federazione Carta e Grafica

06 NOVEMBRE 2024

– 10:30 – 11:30 Paper District – Workshop Area pad. B2 italiano

Quando la carta è durevole e riciclabile. Prospettive e scenari alla luce delle nuove direttive Eu PPWR/ESPR

a cura di BARTOLI spa

07 NOVEMBRE 2024

– 10:00 – 11:30 Paper District – Workshop Area pad. B2 italiano

C’è qualcosa di nuovo… anzi di antico

Nuovi scenari più sostenibili per la raccolta dell’organico

a cura di Assocarta e Sumus Italia srl

– 14:30 – 15:30 Paper District – Workshop Area pad. B2 italiano

L’offerta di packaging sempre più riciclabili e sostenibili: strategie e innovazione, in coerenza con nuove norme del PPWR

a cura di Federazione Carta e Grafica

– 16:30 – 18:00 Sala Diotallevi 2 Hall Sud italiano

Benefici economici, ambientali e territoriali dei progetti faro per la filiera del riciclo di carta e cartone: il PNRR entra nella fase attuativa

a cura di COMIECO in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica