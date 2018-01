Paolo Grasso è il nuovo responsabile vendite Labels Business Unit di OMET

Dallo scorso 1 Gennaio, Paolo Grasso ricopre il ruolo di responsabile vendite della Business Unit Labels del gruppo OMET

Durante i 14 anni di collaborazione con OMET come sales manager per Asia e Medio Oriente, Grasso ha creato una solida base di clienti ed installazioni ed ha costruito un’efficace rete di vendita. Trattasi di un ottimo risultato in un’area tra le più competitive e difficili a livello globale, ma anche con il tasso di crescita più rapido.

Grasso si è guadagnato il nuovo importante ruolo, affidatogli dalla dirigenza OMET, per la capacità nel saper gestire le reti vendita creando team work e valore aggiunto a tutta la catena del processo. Parlando di questa novità, Marco Calcagni (Sales Director) ha commentato: “È il momento giusto per riorganizzare le nostre attività commerciali e completare l’espansione globale. OMET è un’azienda che fa dell’innovazione continua il suo massimo punto di forza. Grazie a ciò è riuscita a crescere e conquistare diversi segmenti di mercato. Per questo motivo vogliamo dedicare la giusta attenzione a ognuno dei nostri segmenti di mercato. Continueremo a lavorare in questa direzione per raggiungere sempre nuovi orizzonti di qualità, servizio ed attenzione ai clienti”.

Nell’ultimo decennio, il gruppo OMET ha sempre battuto i propri record di crescita ed i benchmark di riferimento, crescendo a doppia cifra anno dopo anno. La nuova struttura organizzativa con Business Unit separate per i mercati Label e Packaging ci permette di focalizzare un maggior numero di risorse a supporto di tutti i clienti. Questo importante passo intensificherà la presenza di OMET sul mercato, veicolando al meglio le strategie di marketing, comunicazione e servizio, raggiungendo un approccio olistico verso la clientela.

Nel suo nuovo ruolo, Paolo Grasso guiderà l’organizzazione di vendita OMET, composta di agenti, filiali e distributori, supportandoli per incrementare ulteriormente il market share. Accettando il nuovo incarico, Paolo Grasso ha commentato: “Sono orgoglioso della fiducia che il management di OMET ha riposto in me e lavorerò per assicurare all’azienda la giusta crescita ed i cambiamenti che merita. Questo incarico è un grande sfida, ma credo che l’industria delle etichette meriti massima attenzione, considerando i continui cambiamenti ed innovazioni che la caratterizzano”.