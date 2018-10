Packly a Viscom con importanti novità per il mondo del packaging on line

Nel corso della manifestazione, il team Packly mostrerà a tutti i visitatori le potenzialità del proprio servizio di creazione di packaging personalizzati online, con un particolare focus sulle funzionalità di generazione dei tracciati fustella su misura (con oltre 500 miliardi di combinazioni di formato ottenibili!) modellazione 3D delle scatole, in tempo reale, con la propria grafica e condivisione del 3D tramite web link.

Ora è possibile inserire lo spessore personalizzato a partire da 0,2 fino a 0,8mm per creare tracciati fustella in base al materiale desiderato.

Le dimensioni raddoppiano, infatti L’ingombro massimo dei tracciati fustella scaricabili è di 1200x1700mm.

Grazie alla modalità di acquisto a consumo è possibile utilizzare Packly a proprio piacimento, componendo il pacchetto più adatto alle proprie esigenze, creando la propria soluzione di acquisto crediti personalizzata.

API – Packly apre all’utilizzo dei propri algoritmi per siti e-commerce che vogliono realizzare packaging in cartone teso e ondulato. Grazie alle API di Packly è possibile creare in totale autonomia una piattaforma web per il packaging su misura. La creazione di tracciati fustella e di 3D con grafica applicata possono essere integrati con facilità sul proprio sito.

Evento LIVE: Packly – HP – Zund

Nel corso della fiera sarà possibile assistere al dietro le quinte della creazione e realizzazione di packaging personalizzato su misura grazie alla stretta collaborazione di Packly con HP e Zund.

A partire dal web, gli interessati avranno la possibilità di capire come si sviluppa un moderno workflow di stampa interamente digitale, il tutto dal vivo e in tempo reale.

Il visitatore farà un viaggio partendo dal web, con la selezione del modello di scatola, la scelta delle misure, la personalizzazione, per poi assistere alla stampa, al taglio fino all’assemblaggio finale.