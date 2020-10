Packaging Première presenta Packaging Première Collection – PAC Edition (29-30 ottobre Milano)

Packaging Première Collection – PAC Edition è la risposta concreta: un appuntamento prestigioso e selettivo della durata di due giorni, ognuno dei quali dedicato a un segmento specifico del packaging deluxe, che mette in risalto l’eccellenza produttiva nel packaging del food, wine & spirits, cosmetici e profumi, moda, accessori e gioielleria. In ciascuna giornata verrà presentato ad un selezionato e qualificato parterre di visitatori (manager, art director, designer, grafici) un cluster di espositori appartenente a un determinato settore. Gli espositori sono i principali operatori nell’alto di gamma che si occupano di packaging a livello di materie prime e lavorazioni intermedie, prodotti, complementi, guarnizioni e che offrono un ampio range di servizi.

La prima edizione di Packaging Première Collection si svolgerà il 29 e 30 ottobre presso il PAC, Padiglione di Arte Contemporanea, situato all’interno del giardino della Villa Reale, nel cuore di Milano. Questa incantevole location, con le sue superfici ampie e prospettive architettoniche singolari, sottolinea l’importante connessione tra Packaging Première e il mondo dell’arte, che si sviluppa attraverso proposte estetiche e visioni fortemente innovative. L’area espositiva si integrerà perfettamente con lo spazio circostante, creando zone adibite agli incontri all’insegna della massima sicurezza e del comfort, protette da pareti in plexiglass e periodicamente sanificate.

L’evento è aperto dalle ore 9 alle ore 21 e accessibile solo su invito e con prenotazione obbligatoria. Per garantire uno svolgimento fluido della manifestazione nel pieno rispetto delle regole vigenti in termini di sicurezza e protezione individuale, è necessario riservare lo slot orario della giornata prescelta in fase di registrazione, da effettuare esclusivamente attraverso la sezione dedicata del sito ufficiale di Packaging Première.

“Siamo davvero orgogliosi di poter realizzare il nostro sogno: gli eventi live giocheranno un ruolo fondamentale nella ripresa economica e l’intenzione era quella di contribuire in maniera tangibile all’interno del settore del luxury packaging. Rendere migliore lo scenario attuale e impegnarsi nel cercare di rilanciare il mercato è un compito che ciascun stakeholder deve perseguire. Abbiamo accettato la sfida e deciso di organizzare un evento in cui il business dialoga con l’attività di networking, in un contesto sicuro, Covid-safe. Prenderemo e attueremo tutte le misure necessarie per far vivere al nostro pubblico questa nuova esperienza senza preoccupazioni. Stiamo lavorando con impegno per preservare la salute e il benessere di visitatori ed espositori, garantendo che ogni accesso all’evento sia considerato sicuro. Easyfairs ha recentemente stretto una partnership con

SGS, azienda leader nel mondo per i servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione”, afferma Pier Paolo Ponchia, Founder e Director of Packaging Première. “In questa fase di rilancio abbiamo puntato sulle eccellenze del settore del packaging deluxe: un vero e proprio “best-of” delle aziende che rappresentano il top in termini di produzione, lavorazione e servizi. La ripresa parte da Milano, in piena sicurezza”, conclude.

Packaging Première Collection è supportata da Gruppo Cordenons, Fedrigoni, Integra Fragrances e Tonatto.

Per maggiori informazioni: https://www.packagingpremiere.it/it/esporre/packaging-premiere-collection/

Packaging Première Collection – PAC Edition | PAC, via Palestro 14 – Milano

Programma evento

29 ottobre: Food, Wine & Spirits, Profumi & Cosmetici

30 ottobre: Moda, Accessori & Gioielli

Orario di apertura: dalle ore 9 alle ore 21. Su invito