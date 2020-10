Packaging Première Collection: annullato l’evento in presenza, l’edizione diventa virtuale

In seguito all’ultimo Dpcm del 24 ottobre 2020, Packaging Première ha annullato l’edizione di “Packaging Première Collection” in programma il 29-30 ottobre ma contemporaneamente ufficializza il lancio dell’edizione virtuale che andrà on line dal 9 al 12 novembre 2020.

La manifestazione si trasforma dunque in un evento digitale visto il perdurare dell’emergenza sanitaria che ha imposto un cambio di rotta costringendo Easyfairs, organizzatore di Packaging Première a programmare la modalità virtuale e a distanza di “Packaging Première Collection, l’evento esclusivo dedicato all’eccellenza produttiva nel packaging di cosmetici e profumi, fine food, wine & spirits, moda, accessori, gioielleria.

Nata come valida opportunità per rimettere in moto il business del settore packaging deluxe, Packaging Première Collection non si ferma e sta lavorando a un’edizione virtuale che coinvolgerà un cluster di espositori che si occupano di packaging a livello di materie prime e lavorazioni intermedie, prodotti, complementi, guarnizioni e che offrono un ampio range di servizi oltre che un qualificato parterre di visitatori, dai manager, agli art director, dai designer ai grafici.