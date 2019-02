Packaging flessibili in digitale: Uteco Group e Kodak consolidano la collaborazione

Uteco Converting S.p.A. ha siglato un accordo con Kodak per l’acquisto dei più recenti sistemi di stampa a getto di inchiostro di Kodak dotati di tecnologia KODAK ULTRASTREAM. La tecnologia KODAK ULTRASTREAM ha esordito come dimostrazione concettuale in occasione della fiera drupa 2016 con programmi di sviluppo per renderla disponibile ai partner OEM nel 2019.

L’esclusiva tecnologia a getto d’inchiostro continuo ULTRASTREAM di Kodak offre una risoluzione di 600 x 1.800 dpi con velocità di produzione fino a 150 mpm utilizzando unicamente inchiostri a base d’acqua ecocompatibili ed economicamente convenienti sia su plastica che su carta.

Uteco ha presentato per la prima volta le soluzioni SAPPHIRE EVO a giugno 2018, calamitando l’interesse del settore in termini sia di prestazioni che di sostenibilità e continua a essere una componente fondamentale della loro linea di prodotti per la stampa digitale. Uteco sarà tra i primi produttori a utilizzare la tecnologia KODAK ULTRASTREAM per ampliare la sua linea di macchine da stampa digitale ad alta produttività per packaging flessibili nel 2020.

Aldo Peretti, CEO di Uteco Group, commenta: “I nostri clienti ricercano soluzioni produttive digitali ibride favorite dalla sostenibilità per poter stampare su basse tirature in maniera redditizia. Queste soluzioni, che uniscono tecnologie di stampa flessografica e rotocalco tradizionali e di stampa digitale a getto d’inchiostro, ottimizzano il trattamento delle pellicole, il priming, la prepatinatura e l’essiccazione per rispondere ai requisiti prestazionali del mercato dei packaging. Il sistema a getto d’inchiostro continuo brevettato di Kodak continua a essere la tecnologia prescelta che assicura qualità, produttività e costi di esercizio eccezionali per queste soluzioni per il packaging leader nel settore.”

Randy Vandagriff, Vicepresidente della divisione Sistemi a getto d’inchiostro aziendali di Kodak, aggiunge: “Siamo felici che Uteco continui a collaborare con Kodak nello sviluppo di soluzioni per il mercato dei packaging. I vantaggi unici offerti dalla soluzione SAPPHIRE EVO evidenzieranno il modo in cui la tecnologia KODAK Stream Inkjet tratta l’uso della stampa digitale per le soluzioni per packaging flessibili. Guardando avanti a drupa 2020 e oltre, siamo entusiasti che Uteco integri le soluzioni basate sulla tecnologia KODAK ULTRASTREAM nella sua linea di prodotti per offrire ancora più opzioni per i packaging flessibili sia ai convertitori che ai marchi. L’approccio proattivo di Uteco nel portare avanti il cambiamento nel mercato della stampa di packaging rispecchia l’esigenza di soluzioni esclusive in tutto il mondo.”