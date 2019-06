Packaging farmaceutico: Renografica (Bo) acquisisce la maggioranza di Tiposervice Calenzano (Fi)

E’ stato firmato ieri 10 giugno l’accordo per il passaggio della maggioranza delle quote di Tiposervice Srl alla cartotecnica Renografica Srl, guidata dalla famiglia Baccolini.

Nasce così un nuovo polo al servizio dell’industria farmaceutica, che integra i prodotti cartotecnici di Renografica, conformi ai più severi standard di qualità e sicurezza richiesti dai settori di riferimento, con i foglietti illustrativi di Tiposervice, da trent’anni sinonimo di eccellenza e servizio.

Il gruppo industriale, che ai nastri di partenza supera i 15 milioni di euro fatturato con 76 dipendenti, opererà in tre stabilimenti produttivi: i due di Renografica, a Bologna e Valjevo (RS), e quello di Tiposervice, a Calenzano (FI).

«Per i nostri progetti di sviluppo l’acquisizione di Tiposervice ha una portata strategica», dichiara il Presidente di Renografica. «Tiposervice è un’azienda solida, con una buona reputazione di serietà e affidabilità, in cui intendiamo investire nell’ammodernamento degli impianti e della struttura per svilupparne appieno le potenzialità. E, soprattutto, possiede un grande capitale umano di competenze tecniche e professionali, e una gestione improntata ai nostri stessi valori di affidabilità e responsabilità verso tutti gli stakeholder che influenzano i mercati di riferimento – a cominciare dai clienti, dai fornitori e dai nostri stessi collaboratori».

“Unendo le forze e le risorse si aprono nuove opportunità di sviluppo sia sul piano commerciale che organizzativo, ponendo le premesse per un balzo in avanti sul mercato. La nuova struttura ha le carte in regola per affermarsi come interlocutore non solo delle piccole e medie imprese del pharma e dell’healthcare, ma anche dei gruppi più grandi, che necessitano di fornitori con capacità produttive e di servizio adeguate alle loro specifiche esigenze.”

I protagonisti dell’operazione

Renografica è una PMI di origine famigliare a gestione manageriale, che oggi vede in campo, gli imprenditori di terza generazione.

Nata negli anni ‘60 come stampatore di libri, cataloghi e prodotti commerciali di pregio per i brand del lusso e del mass market, da circa un decennio si è specializzata nella produzione di packaging cartotecnico per prodotti farmaceutici, dove investe costantemente in R&S e potenziamento del servizio.

La sua forza in questo settore si fonda sul concetto di “astuccio sicuro” ovvero sulla messa in campo di un ciclo di lavorazione e di controllo in grado di realizzare packaging di qualità certificata e ripetibile, che risponde alle stringenti esigenze di sicurezza dell’healthcare.