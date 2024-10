Sviluppi innovativi e pratiche sostenibili saranno al centro dell’ottava conferenza europea sulle buste stand-up, che si terrà il 6 e 7 novembre 2024 al Parkhotel Schönbrunn di Vienna. La conferenza riunirà i principali esperti del settore degli imballaggi flessibili per discutere i vantaggi pratici ed economici delle buste stand-up e la loro sostenibilità come soluzione di packaging.

I partecipanti avranno la possibilità di assistere a presentazioni, seminari interattivi e discussioni stimolanti. Non perdete l’opportunità di entrare in contatto con esperti internazionali del settore e ottenere nuovo slancio per la tua azienda.

Karsten Schröder, di Innoform Coaching GbR sarà il moderatore dell’evento che affronterà i seguenti argomenti:

“Il futuro delle buste stand-up nell’economia circolare” – Un’analisi approfondita sull’integrazione di materiali riciclabili nelle buste stand-up e sulla loro riciclabilità.

– Un’analisi approfondita sull’integrazione di materiali riciclabili nelle buste stand-up e sulla loro riciclabilità. “Meccanismi di chiusura innovativi per una maggiore facilità d’uso” – Nuove tecnologie nelle chiusure che prolungano il periodo di conservazione dei prodotti e ne semplificano la gestione per gli utenti finali.

– Nuove tecnologie nelle chiusure che prolungano il periodo di conservazione dei prodotti e ne semplificano la gestione per gli utenti finali. “Tendenze di mercato e comportamento dei consumatori” – Un’analisi delle attuali dinamiche di mercato e di come le preferenze dei consumatori influenzano lo sviluppo degli imballaggi flessibili.

– Un’analisi delle attuali dinamiche di mercato e di come le preferenze dei consumatori influenzano lo sviluppo degli imballaggi flessibili. “Inchiostri e soluzioni di stampa sostenibili” – Presentazione di processi di stampa ecocompatibili che migliorano l’eco-bilancio delle buste stand-up.

La quota di partecipazione per l’evento di due giorni in presenza è di € 1.390,00, mentre la partecipazione al live streaming costa € 750,00. Sarà fornita una traduzione simultanea in tedesco e inglese. Se necessario, grazie all’intelligenza artificiale sarà possibile avere la traduzione in altre lingue europee con sottotitoli e doppiaggio.

8th European Stand-Up Pouch Conference: Click here to register

Sullo stesso sito possibile trovare informazioni dettagliate sui relatori e il programma completo.