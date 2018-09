Oscar della Stampa (USA) per TECHKON SpectroDens

PIA, Associazione delle Industrie della stampa Americana, ha selezionato quest’anno dodici tecnologie innovative a cui assegnare il Premio Tecnologico InterTech 2018.

Il premio è destinato ad onorare le tecnologie uniche e innovative che contribuiscono a migliorare l’Industria della Comunicazioni Grafica e della Stampa.

TECHKON GmbH è orgogliosa di annunciare che il 23 Luglio scorso il suo nuovo spettro-densitometro SpectroDens 4, è stato insignito del prestigioso Premio Tecnologico InterTech 2018: praticamente l’OSCAR della Stampa. SpectroDens 4 costituisce la 4° generazione di spettro-densitometri TECHKON, presentata in anteprima a DRUPA 2016 e distribuita a inizio 2017. Si contano ad oggi più di 3.000 installazioni. Di seguito la motivazione del premio.

“L’ultima generazione dello spettrofotometro portatile Techkon aumenta il livello tecnologico dei dispositivi di misurazione del colore. La combinazione di velocità di misurazione super-veloci, intelligenza intensificata che facilità l’accesso alla rete e ad altri dispositivi, diaframmi intercambiabili dall’utente e il dispositivo incorporato per la scansione della barra colore, hanno conquistato i giudici. Una caratteristica unica è la funzione InkCheck, che offre agli operatori della stampa specifiche regolazioni della densità dell’inchiostro per ottenere la più bassa corrispondenza cromatica deltaE in conformità con gli standard. Grazie alla “interfaccia umana” favorita da un design ergonomico e una notevole semplicità d’uso, i giudici prevedono che SpectroDens4 diventerà lo spettrofotometro scelto in molte sale stampa”.

A nome del team Techkon GmBH, il Presidente Sig. Ulrich Kryzminski riceverà questo premio davanti al pubblico di leader del settore, durante l’InterTech Technology Awards Gala 2018, presso J.W.Mariott Chicago-Illinois il prossimo 30 settembre 2018.

Ricordiamo che TECHKON SpectroDens è distribuito in esclusiva per l’Italia da Tecnologie Grafiche srl