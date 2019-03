Oppliger: l’accoppiatura diventa digitale

Gli sviluppi tecnologici in casa Oppliger, leader del mercato nel settore della accoppiatura foglio a foglio, non si fermano. Negli ultimi mesi sono state presentate importanti novità come la macchina FOX, un’accoppiatrice entry-level alla portata di tutti, il Prefeeder Mambo S3 e lo smazzettatore automatico Twist S3, tutti macchinari conformi alle prescrizioni del decreto Impresa 4.0 – iperammortamento al 270% e/o al bando Bando Isi 2018 INAIL, strumenti importanti per l’industria del converting e del packaging al fine di agevolare gli investimenti nel corso dell’anno 2019



Sembra un controsenso da parte di un’azienda che dovrebbe temere gli sviluppi della stampa diretta su cartone, ma Oppliger ha deciso di sfruttare questa nuova tecnologia integrandola alle proprie accoppiatrici. Sintesy S3 vedrà così l’inserimento sul ponte di trasferimento dei fogli di copertura un gruppo di stampa digitale ad altissimo rendimento, rendendo così questo progetto unico al mondo e offrendo all’utilizzatore una maggiore flessibilità.

La stampa digitale permette di lavorare fogli neutri nel mettifoglio delle copertine e di stampare su questi poco prima di essere accoppiati. I vantaggi sono infiniti: si potrà personalizzare ogni foglio, aggiungere dettagli su fogli già precedentemente stampati, accoppiare una minima quantità di fogli per lotto di produzione e soddisfare i propri clienti in pochi minuti dalla richiesta.

Stampando digitalmente su carta o cartoncino inoltre si può ottenere una qualità molto più elevata rispetto alla stampa diretta sul cartone ondulato. Si lavora infatti su una superficie piana, senza ondulazione e con uno spessore ben definito, ottenendo così una distanza minima e costante tra l’elemento di stampa digitale e il materiale, oltre a poter effettuare l’accoppiatura con qualsiasi supporto, non solo l’utilizzo onde E, F e G. In effetti nella stampa diretta offset o con le ultime macchine digitali si richiedono solo materiali calibrati per evitare l’effetto sfuocato della stampa.

“Gli sviluppi continui nella nostra azienda hanno garantito a noi la leadership nel settore delle accoppiatrici foglio a foglio, seguendo sempre le richieste provenienti dal mercato. I risultati confermano che siamo sempre un passo più avanti dei nostri concorrenti”, commenta l’ing. Michael Raab, direttore commerciale della Oppliger srl.