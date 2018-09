La mostra si inserisce negli eventi del Materia Independent Design Festival – Catanzaro Design Week, in programma dal 20 al 23 settembre 2018

Foodgraphic, la mostra itinerante dedicata al packaging come strumento di promozione delle eccellenze enogastronomiche, proporrà una selezione delle cinque edizioni del premio OneMorePack, premio dedicato al packaging tra i più importanti a livello nazionale, tra i primi organizzati nel Sud Italia.

La mostra, curata dall’architetto Domenico Gioia in collaborazione con Grafica Metelliana e Marco Fiorillo, rispettivamente ideatore e art director del premio OneMorePack, avrà luogo durante Materia Independent Design Festival la Design Week che si svolge nel capoluogo di regione calabrese, ideata e organizzata da Officine AD. L’importante e attesa esposizione sarà ospitata nelle sale dell’EX STAC a Catanzaro.

Foodgraphic nasce come momento di riflessione e approfondimento, avendo il duplice scopo di essere una vetrina per gli studi di progettazione grafica e design impegnati ad operare nel settore del food; e al tempo stesso uno strumento di sensibilizzazione al fine di far comprendere l’importanza della progettazione grafica all’interno della filiera produttiva e commerciale. Foodgraphic è patrocinato da Aiap, Associazione Italiana design della comunicazione visiva, con il supporto tecnico di Grafica Metelliana SpA, Flex Packaging AL, Neon Signs ed EccelseFucine – consorzio di eccellenze enogastronomiche.