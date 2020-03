Onemorepack ferma momentaneamente l’organizzazione delle attività organizzative

L’acuirsi dell’emergenza sanitaria mondiale ci invita a riflettere sull’importanza della tutela della salute di tutti. La situazione globale è in continuo mutamento e risulta difficile definire, in questo momento, tempistiche certe per il ritorno alla normalità. Per tali ragioni, il comitato scientifico di OneMorePack 2020 sospende temporaneamente le attività organizzative.