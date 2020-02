OneMorePack 2020: il concorso di packaging design per professionisti e studenti

Si preannuncia ricca di novità la settima edizione di OneMorePack, il concorso di packaging design promosso da Grafica Metelliana e patrocinato da Assografici, Art Directors Club Italiano, UNA Aziende della Comunicazione Unite, ADI delegazione

Campania e Confindustria Campania. A partire dal restyling del logo, affidato all’art director del premio Marco Fiorillo, testimonianza visiva del mutamento che si paleserà con l’evento conclusivo di giugno. Resta invariato il concorso nel regolamento e nelle

competizioni. Due, la prima riservata a professionisti, l’altra a studenti di packaging

design.

L’iscrizione è gratuita attraverso l’apposito form sul sito www.onemorepack.it e

formalizzata con l’invio di un campione di ogni lavoro iscritto dai professionisti o del

prototipo realizzato dagli studenti entro il 31 marzo 2020.

PROFESSIONISTI. Freelance, agenzie di comunicazione e aziende potranno iscrivere uno o più lavori realizzati per il mercato italiano o estero delle seguenti categorie:

Packaging (astucci di ogni settore merceologico – food, no food), Visual (espositori da terra, espositori e dispenser da banco, selfpromotion), Label (etichette in carta, ad esclusione di bottiglie solo serigrafate). Il vincitore di ogni categoria, scelto in maniera collegiale dalla giuria tecnica, riceverà un premio del valore di 1500 euro. La giuria, inoltre, potrà assegnare una o più menzioni speciali relative a specifiche

caratteristiche dei prodotti in gara.

STUDENTI. Il brief, che quest’anno vede protagonista la casa profumiera caprese

Carthusia, richiede agli studenti la realizzazione di un progetto di packaging per una

limited edition in omaggio a Jackie Onassis. Possono iscriversi singoli studenti

maggiorenni (fino a 27 anni) italiani e stranieri che frequentino scuole, accademie e

università con indirizzo design del territorio nazionale.

Saranno premiati i primi tre classificati con premi del valore di 1500 euro (il primo

classificato) e di 500 euro (secondo e terzo classificato).

OneMorePack 2020 gode del patrocinio di Assografici, Art Directors Club Italiano, UNA

Aziende della Comunicazione Unite, ADI delegazione Campania e Confindustria

Campania . Partner del concorso: Heidelberg, Bobst, Fontana Grafica, Fedrigoni, Brizzi

Distribuzione, Luxoro, Adiscart, SIFA. Partner tecnico della competizione studenti:

Carthusia. Media Partner: Metro, Inside Marketing, Converter&Cartotecnica, Print.