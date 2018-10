OMET, salto di qualità in Gran Bretagna: Paul Briggs nuovo agente

OMET è lieta di annunciare la nomina di Paul Briggs come agente ufficiale per il Regno Unito e l’Irlanda a partire dal 1 ottobre 2018. Così OMET rafforza la sua presenza sul territorio, puntando a maggiori opportunità sia dal punto di vista commerciale sia da quello del service/assistenza in questo vivace mercato.

Paul Briggs – che è stato Managing Director di Mark Andy UK, Sales Director di Mark Andy Europe e più recentemente alla Xeikon – ha deciso che era giunto il momento di creare la propria agenzia, Web Converting Solutions, e di entrare nel team OMET come agente locale per il Regno Unito e l’Irlanda.

“C’è grande soddisfazione da parte di entrambi – commenta Sergio Villa, Area Manager OMET –. Briggs porta con sé una grande esperienza nel mondo della stampa di etichette e packaging, sia tradizionale sia digitale, molto preziosa per OMET dato il recente lancio della linea XJet in collaborazione con Durst”.

Nel Regno Unito, OMET sta rafforzando sia la rete di vendita che il servizio post-vendita per i clienti. “Grazie alla Web Converting Solutions offriremo ai nostri clienti risposte rapide con un servizio di assistenza tempestiva, pezzi di ricambio consegnati direttamente sul territorio, tecnici certificati e specializzati in loco e personale di supporto” afferma Sergio Villa. “È importante poter offrire ai clienti una manutenzione preventiva e solidi contratti di assistenza, per garantire alle macchine installate le migliori prestazioni e tempi di fermo minimi”.

Nel Regno Unito, OMET ha già una decina di installazioni di macchine per la stampa di etichette. “Sono macchine importanti installate presso clienti notevoli, molti dei quali hanno più di una linea OMET. Ci predisponiamo quindi ad un salto di categoria con una ottima base di installazioni”.