OMET a Labelexpo India con la iFlex

Ci sarà la nuova OMET iFlex sotto i riflettori di Labelexpo India 2018, l’appuntamento fieristico più importante della regione che dal 22 al 25 Novembre andrà in scena presso l’India Expo Centre & Mart di Greater Noida – Delhi NCR.

La linea in esposizione è potenziata con sistemi smart studiati appositamente per rendere il tutto il processo di stampa facile e intuitivo e allestita con tamburi di raffreddamento per applicazioni su film e Peel and Seal per le etichette multistrato.

Capace di produrre tutti i tipi di etichette con massima efficienza, la iFlex combina grande versatilità, efficienza e ottime performance. Sta riscontrando grande successo nel continente asiatico e conta già 3 importanti installazioni in India presso Huhtamaki Webtech, Insight Graphics e Orianaa Decorpack.