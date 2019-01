OMET Hybrid Experience: open house il 24-25 Gennaio 2019

L’open house “OMET Hybrid Experience” svelerà le vaste opportunità della tecnologia di stampa ibrida digitale al mercato delle etichette: un evento da non perdere per i migliori stampatori di tutto il mondo. Si terrà nel nuovo OMET Drome di Molteno (Lecco – Italy) dove gli ospiti avranno la possibilità di constatare le eccezionali prestazioni della nuova macchina ibrida OMET XJet powered by DURST e di assistere alle dimostrazioni di stampa della iFLEX, allestita in configurazione ibrida con asciugamenti UV e UV-LED.

La macchina da stampa OMET XJet nasce dalla combinazione tra la rinomata qualità della qualità flessografica OMET e la tecnologia di stampa digitale Inkjet DURST: una soluzione di stampa ibrida capace di raggiungere il massimo livello di produttività per ogni tipo di tiratura.

E’ l’unica macchina con concezione multi-process in linea, che permette la produzione di etichette ad alto valore aggiunto in un unico passaggio. Il suo elevato livello di flessibilità permette di rispondere a tutte le esigenze del mercato, dalla personalizzazione della stampa, alla riduzione dei tempi di consegna e l’attribuzione di valore aggiunto al prodotto finito.

All’OMET Drome di Molteno sarà possibile toccare con mano le sue superiori prestazioni in termini di adattabilità, tecnologia, produttività e personalizzazione, sostenute dall’affidabilità di una soluzione completamente Made in Italy.

Durante l’open house, oltre ad assistere a dimostrazioni dal vivo sulla OMET XJet powered by Durst e sulla OMET iFLEX LED hybrid, gli ospiti avranno la possibilità di visitare le sedi OMET e di dare uno sguardo al futuro della stampa ascoltando gli interventi di Sergio Veneziani (Ritrama) sulle etichette Linerless, Martin Leitner (Durst) sulla stampa digitale e Francesco Niorettini (Italgrafica Sistemi) che racconterà un case study personale come primo utente XJet italiano.

Per registrarvi all’evento o per maggiori informazioni contattate l’indirizzo mkt@omet.it.

Cliccare qui per scaricare il programma