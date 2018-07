OMET dà il benvenuto ad Andrea Campani, nuovo Sales Manager Italia

Andrea Campani ha una grande esperienza di vendita nel settore delle macchine da stampa avendo lavorato per diverse aziende multinazionali del settore: per oltre dieci anni è stato responsabile vendite in Lombardia per macchine a foglio e per quindici anni ha lavorato come venditore sul mercato italiano per macchine flexo a tamburo centrale. Recentemente ha avuto importanti esperienze come dealer europeo per macchine da stampa flexo e da converting e come area manager Italia e paesi balcanici sempre nel settore delle macchine flexo.

Oltre alla notevole esperienza, Campani porta con sé una forte propensione al lavoro in team e un’attenzione particolare alla relazione con i clienti. “Sono molto entusiasta di questa nuova opportunità, che mi permette di continuare il mio percorso, step by step, verso i brand leader di mercato, con nuovi obiettivi. Considero OMET una grande azienda, e il mio obiettivo è di contribuire alla sua continua crescita grazie all’esperienza maturata lavorando con altri leader del mercato. OMET è uno dei migliori marchi di settore, conosciuto in tutto il mondo, e confido di poter portare valore aggiunto”.