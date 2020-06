OMET annuncia la partnership con Fornietic e Lirmaprint

OMET ufficializza la partnership con Fornietic e LirmaPrint per la distribuzione esclusiva delle linee da stampa ibride OMET XJET powered by Durst sul mercato italiano. Fornietic è una storica realtà italiana, leader nell’assistenza e nella fornitura di parti di materiali ed attrezzature da stampa.

LirmaPrint è già distributore esclusivo per l’Italia delle macchine da stampa digitali DURST per etichette e packaging. Grazie a questa sinergia con OMET completa la sua gamma di prodotti con la macchina ibrida flexo+digitale attualmente più performante sul mercato.

Grazie alla capillare rete di vendita Fornietic e LirmaPrint saranno in grado di proporre soluzioni specifiche a tutti gli stampatori che vogliono approcciare questa nuova era di sviluppo: la qualità ink-jet di DURST in combinazione con l’efficienza della miglior macchina da stampa flexo mai costruita: la X6.

Dimostrazioni e test personalizzati saranno possibili presso l’OMET DROME di Lecco.

Con la macchina ibrida XJet i vantaggi della tecnologia digitale – immediatezza, dati variabili, personalizzazione e uptime elevati – vengono potenziati dall’integrazione in linea di unità di finitura (lamina a freddo, stampa a caldo, serigrafia, vernici speciali ecc…) e unità di converting (etichette multistrato, fustellatura, goffrature…). Inoltre, le stazioni flexo consentono l’applicazione di primer e vernici speciali, la stampa a colori pantone o metallizzati, compensando i limiti della tecnologia digitale. Lo stampatore può quindi scegliere la combinazione di tecnologie più conveniente per ogni lavoro o tiratura, adattando la produzione alle mutevoli tendenze del mercato seguendo personalizzazioni, consegne just-in-time e valorizzazione del prodotto finale.