Offitek entra nella famiglia LIYU

Liyu continua a crescere sul mercato italiano, proseguendo nel percorso di potenziamento della rete distributiva che assicura massima capillarità territoriale. Una strategia che porta il brand a siglare accordi solo con realtà d’eccellenza sul territorio nazionale, come Offitek, che a partire da febbraio 2021 sarà rivenditore autorizzato di tutta la gamma Liyu per il Centro Italia.

Con sede nel cuore del distretto fiorentino della moda, il core business di Offitek è da sempre la distribuzione delle migliori soluzioni di stampa digitale industriale, con un focus particolare per il direct to garment. È infatti importatore diretto in esclusiva nazionale dei sistemi DTG e Compress, ai quali si affiancano da poco più di un anno anche i prestigiosi sistemi Kornit Digital per la stampa diretta su tessuto.

“I nostri clienti sono industrie tessili, case di moda, ma anche stampatori, tipografi, vetrai, pelletterie, concerie, serigrafie, agenzie di pubblicità e marketing, arredatori, carrozzerie, insegnisti, allestitori”, spiega Marco Pieri, socio fondatore di Offitek. “Realtà che da sempre affianchiamo sin dalla fase di pre-analisi delle specifiche esigenze produttive, guidandole quindi nella scelta e nell’installazione delle migliori tecnologie. Inoltre, in molte occasioni collaboriamo direttamente alla prototipazione e alla messa a punto di linee produttive per progetti applicativi originali”.

Proprio per rispondere a questo tipo di esigenze, Offitek era alla ricerca di un partner che assicurasse la stessa versatilità e ampiezza di gamma offerta per il settore della stampa su tessuto anche per il mondo del Sign & Graphics. Dopo un’attenta analisi del mercato e dopo averne testato prestazioni e affidabilità nello showroom di Peschiera Borromeo, la scelta è stata Liyu. Il brand propone attualmente la gamma di soluzioni per applicazioni industriali più completa del mercato. Ingegnerizzati per specifici settori verticali, questi sistemi consentono di stampare direttamente su un’ampia varietà di materiali rispondendo efficacemente alle esigenze di molteplici settori, dalla visual communication alla serigrafia, dalla cartotecnica ai diversi comparti dell’industria.

“Con l’ingresso di Liyu nel nostro portfolio intendiamo sviluppare nuovi mercati, puntando a settori come quello dell’arredamento, del vetro e del legno, e a consolidare la presenza nel Sign”, aggiunge Massimo Gori, Direttore Commerciale di Offitek. “Inoltre, le tecnologie Liyu per la stampa su tessuto ci permettono di completare l’offerta anche in questo settore, con interessanti soluzioni per la lavorazione industriale di materiali tessili in bobina”.

L’ampliamento di gamma e la nuova partnership con Liyu rientrano nel piano di sviluppo industriale di Offitek, che entro fine marzo completerà il trasferimento nella nuova sede di Signa, alle porte di Firenze. Qui, disporrà di uno showroom con superficie triplicata dove è prevista l’installazione anche di 3 sistemi Liyu che saranno a disposizione dei clienti di Offitek per test e demo personalizzate. Offitek garantirà inoltre ai clienti Liyu anche i servizi di formazione, training degli operatori, supporto post vendita e assistenza tecnica.