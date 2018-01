Nuovo responsabile in Screen per lo sviluppo aziendale

Screen ha annunciato la nomina di Cees Rem come Responsabile senior per lo sviluppo aziendale, una nuova mansione che rispecchia il continuo impegno di Screen volto a ridefinire gli orizzonti della stampa inkjet ad alta velocità e ad alta definizione.

“Ho visto questa tecnologia emergente evolversi da stampa transazionale a produzione di libri, applicazioni di direct mailing e ora pienamente affermata nel settore della stampa commerciale al posto delle applicazioni di stampa offset” dichiara Rem. “Sono un vero e proprio appassionato della stampa inkjet, quindi il passaggio a Screen è stata una scelta logica per me.”

Con oltre 10 anni di esperienza nello sviluppo di carta per stampanti a getto d’inchiostro ad alimentazione continua, Rem entra a far parte del team Screen di Amstelveen per dedicarsi alla macchina Screen Truepress Jet520HD e agli innovativi inchiostri SC.

“Nel corso degli anni, nel mio ruolo di sviluppatore di carte digitali, ho effettuato test su svariate stampanti e ho notato che Screen offre sempre una qualità di stampa elevata e leader di mercato. Ciò che mi ha spinto a lavorare per Screen è che ora mette a disposizione il Santo Graal! Con un inchiostro per stampanti inkjet in grado di stampare direttamente su materiali lucidi standard e mc offset senza l’uso di un rivestimento, né prima né dopo, il futuro è nelle mani di Screen” afferma Rem.

“Siamo veramente lieti di accogliere Cees nel nostro team. La sua competenza ed esperienza in questo tipo di tecnologia non è seconda a nessuno. Screen continua a porsi come pioniere nell’evoluzione della tecnologia inkjet e Cees svolgerà un ruolo cruciale a tal proposito” conclude Bui Burke, Vicepresidente senior delle vendite di Screen Europe.