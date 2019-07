Nuovo Ceo per la joint venture Durst-Koenig & Bauer

Durst e Koenig & Bauer hanno nominato Robert Stabler amministratore delegato della nuova joint venture operativa a partire dal 1° agosto. Koenig & Bauer Durst GmbH è stata istituita ufficialmente all’inizio di maggio dopo aver ottenuto l’autorizzazione antitrust dalle autorità competenti.

Robert Stabler, cresciuto nel Regno Unito, ha maturato un’esperienza globale nell’ambito di aziende tecnologiche attive nel settore delle arti grafiche e dei sistemi di gestione dei documenti. Prima di entrare a far parte di Koenig & Bauer Durst, è stato Senior Vice President dell’unità Continuous Feed dell’azienda Xerox a Rochester, NY, negli Stati Uniti. Precedentemente ha rivestito cariche esecutive anche nelle aziende HP e Agfa.

Attualmente sono in corso le operazioni aziendali per sviluppare e commercializzare congiuntamente i sistemi di stampa digitale single pass per l’industria del cartone teso e ondulato. Koenig & Bauer Durst avrà la sua sede legale a Würzburg, in Baviera, Germania, e collaborerà strettamente con la rete globale di entrambe le società madri. Inizialmente, il portafoglio della joint venture comprenderà la Koenig & Bauer CorruJET 170 e la Durst SPC 130, inclusi tutti i servizi associati e il business degli inchiostri nonché lo sviluppo della VariJET 106.

«Sono veramente entusiasta di affrontare questa nuova sfida nei mercati del cartone pieghevole e dei materiali ondulati per il packaging», ha dichiarato Stabler. «Entrambi sono maturi per la trasformazione digitale con una riduzione delle tirature in entrambi i segmenti e i marchi che richiedono a gran voce soluzioni di alta qualità, economiche, a breve termine e con un servizio di versioning. Combineremo tutte le competenze di Durst e Koenig & Bauer per fornire le migliori soluzioni in assoluto. Durst con la sua competenza nell’imaging digitale, nei sistemi di produzione, negli inchiostri e nell’integrazione di software, Koenig & Bauer con tutto il suo know-how in ambito meccanico, i processi con cicli ad alto rendimento, la progettazione e le capacità di trasporto della carta, a cui si aggiunge ovviamente la straordinaria competenza di entrambi i team nel lancio di nuovi prodotti sul mercato», ha dichiarato Stabler.

«Diamo il benvenuto a Robert Stabler che vanta un curriculum notevole, è un leader stimolante e possiede una grande esperienza nella gestione proattiva dei cambiamenti e nello sviluppo di nuovi mercati. Il team che creeremo per questa joint venture fornirà le soluzioni necessarie in mercati in cui le linee di produzione digitali offrono enormi opportunità ai settori del cartone pieghevole e del cartone ondulato», ha detto Christoph Gamper, CEO di Durst Group, a cui ha fatto eco Claus Bolza-Schünemann, CEO di Koenig & Bauer AG, che dal canto suo ha commentato: «È l’inizio di qualcosa di veramente speciale nell’industria della stampa e del packaging. Siamo incredibilmente emozionati all’idea delle opportunità che ci attendono e siamo certi che daremo vita a un team eccellente capitanato da Robert Stabler. Combineremo le nostre tecnologie e competenze di mercato diversificate per offrire ai nostri clienti prodotti all’avanguardia e soluzioni ottimizzate con un impeccabile servizio di assistenza.»