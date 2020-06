Nuovi pack per una nuova shopping experience con Polyedra Diva Art Metal

Innovazione e creatività sono ingredienti sempre più importanti nella progettazione di packaging comunicativi e fortemente eye-catching. Con il claim “Reveal you inner talent”, Polyedra invita grafici e creativi a ideare originali packaging di lusso utilizzando supporti inediti come il nuovo Diva Art Metal, il cartoncino riciclabile argento metallizzato opaco. Un originale effetto ottenuto attraverso un processo produttivo esclusivo che lo rende riciclabile, a differenza di altri cartoncini dove il metallizzato è conferito da una pellicola laminata.

Il secondo elemento di esclusività è la finitura opaca, assolutamente inedita in un mercato dove è molto diffuso l’argento lucido. Diva Art Metal è il frutto di una speciale formulazione messa a punto dal Gruppo Lecta che da anni investe cospicue risorse nello sviluppo di progetti green. Il risultato è un supporto deluxe, in pura cellulosa SBS, destinato alla realizzazione di packaging per il mondo della cosmetica, dei profumi e degli spirits di fascia alta.

Unico sul mercato e disponibile in tre grammature (250, 300 e 350 g/m2), Diva Art Metal è commercializzato in esclusiva italiana da Polyedra. Eccellenti proprietà di finitura e converting, resistenza garantita alla screpolatura in piega e ottima rigidità, rendono Diva Art Metal ideale per la realizzazione di copertine, inserti e soprattutto imballaggi premium. Inoltre, questo supporto assicura versatilità di stampa, essendo compatibile con sistemi flexo (solvente, UV e acqua), offset convenzionale e offset UV. Realizzato con cellulosa ECF secondo gli standard di gestione ambientale ISO 14001 e EMAS, di efficienza energetica ISO 50001, di qualità ISO 9001 e di salute e sicurezza sul lavoro OHSAS 18001, Diva Art Metal rispetta l’ambiente. Su richiesta, sono disponibili anche le certificazioni forestali della Catena di Custodia PEFC e FSC.

La finitura Metal arricchisce la gamma Diva Art, già distribuita da Polyedra nelle versioni monopatinata e bipatinata, contraddistinte da eccellente stampabilità, riproduzione brillante del colore, ottime proprietà per la finitura e il converting. Stampabili con tecnologie che spaziano dal digitale alla flessografia, dai sistemi HP Indigo all’offset, Diva Art e Diva Art Duo sono riciclabili e certificati FSC. Inoltre, sia la versione monopatinata che quella bipatinata possono essere utilizzate per imballaggi primari, essendo idonee al contatto con gli alimenti. Una soluzione premium sicuramente molto interessante per delivery che vogliono offrire un’esperienza d’acquisto a distanza curata in tutti i dettagli.