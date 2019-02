Nuove funzionalità per il service e-commerce Flexo 24

Numerose le novità che si aggiungono alle attuali funzioni, appositamente

progettate per i professionisti del packaging e delle etichette:

Il CONTROLLO DEL FILE CON L’OPERATORE. Per una sicurezza ulteriore, con Flexo 24 è possibile richiedere il controllo del pdf prima della realizzazione del cliché. Una volta preso in carico il pdf, l’operatore farà un “check up” del file e comunicherà al cliente se procedere o meno con la realizzazione dell’ordine, evidenziando eventuali problematiche riscontrate.

La BOZZA DI STAMPA da plotter, di misura massima di 60 x 40 cm, su carta da 120 grammi. Segnando i commenti sulle note dell’ordine è ora possibile ricevere la bozza di stampa, anche insieme ai cliché, nello stesso ordine.

Il TEST DI CALIBRAZIONE PER KODAK FLEXCEL NX è specifico per determinare quale pattern Kodak è il più adatto al proprio sistema di stampa.

Inoltre Flexo 24 è già aggiornato con la FATTURAZIONE ELETTRONICA, il sistema digitale di emissione delle fatture. Dalla propria area riservata è possibile consultare lo storico fatture, proforma.

Le migliorie sono state apportate anche all’interno del configuratore: nella terza fase dell’ordine, è ora possibile selezionare direttamente le lastre da far realizzare (SELETTORE MIGLIORATO). E infine, se nel 2019 aumentano i costi dei corrieri, Flexo 24 mantiene le spese di trasporto invariate.

“Con queste nuove funzionalità rendiamo l’utilizzo del servizio ancora più intuitivo di prima. Il nostro team ha lavorato in sinergia con i nostri clienti, ascoltandone le richieste e cercando di implementarle al meglio”, commenta Livio Simionato, responsabile Ricerca e Sviluppo Flexo 24.