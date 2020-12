Nuove date per PLAST 2021

A seguito di un’attenta valutazione dell’attuale situazione sanitaria e delle previsioni più realistiche che si possono al momento formulare sugli scenari futuri, l’organizzatore di PLAST 2021 ha deciso il riposizionamento della mostra da martedì 22 a venerdì 25 giugno 2021.

L’evento si colloca così all’inizio della stagione estiva, ad adeguata distanza da eventuali situazioni critiche in inverno o inizio primavera, nell’interesse primario della sicurezza di tutti gli operatori.

La decisione è stata presa anche in seguito a un confronto con le principali aziende del settore, in modo da individuare il periodo più favorevole, in termini di probabile andamento epidemico, auspicabile momento di ripresa economica, calendario fieristico internazionale. Proprio in funzione di quest’ultimo elemento, PLAST 2021 si confermerà la prima mostra internazionale in Europa del comparto plastica e gomma del prossimo anno.

Ulteriori dettagli sulla scelta dell’organizzatore – evidentemente determinata da un contesto eccezionale – così come sulle prossime fasi di preparazione della mostra e sui contenuti che la caratterizzeranno verranno comunicati nelle prossime settimane.