Stampa digitale: Gruppo Fedrigoni porta a Dscoop Silverado Photo Paper®

L’azienda italiana, leader europeo nella produzione di carte speciali, propone anche X-Per White, il nuovo tono di bianco dei cartoncini usomano, e la certificazione HP Indigo di Nature Touch Class

Con tre novità di prodotto, Gruppo Fedrigoni – azienda italiana leader in Europa per la produzione di carte tradizionali e speciali – è anche quest’anno tra i protagonisti di Dscoop, l’evento europeo che dal 19 al 21 giugno raduna a Tarragona (Spagna) la più ampia comunità di stampa digitale al mondo. Per i professionisti della stampa e del marketing, i designer, i brand owner e i creativi, Dscoop rappresenta un’occasione per condividere le nuove soluzioni tecnologiche e le applicazioni che stanno guidando il mercato, per confrontarsi, fare formazione e networking.

Gruppo Fedrigoni, partner di lunga data della Community Dscoop e di HP Indigo, presenta allo Solutions Showcase tre proposte ad alto contenuto tecnologico, tra cui una decisamente inedita: Silverado Photo Paper®, una carta fotografica che dà la sensazione di una vera foto grazie alla stampa digitale, senza plastica.

Con Silverado Photo Paper® futuro e passato si fondono, dando vita a un piacevole “effetto nostalgia”: la rigidità superiore ricrea le sensazioni di una carta fotografica tradizionale agli alogenuri di argento e il tocco vellutato sul retro è ottenuto senza l’ausilio di laminazioni o estrusioni plastiche. Sul lato frontale, l’eccezionale punto di bianco e l’affidabile stampabilità assicurano risultati eccellenti con la stampa HP Indigo®, ma anche con la stampa dry toner e offset tradizionale.

È possibile applicare una laminazione personalizzata dopo la stampa, scegliendo la finitura preferita per ciascuna foto (lucida o goffrata) e applicando con lo stesso gesto un’ulteriore protezione allo stampato.

Gruppo Fedrigoni porta a Dscoop anche X-Per White: le carte e i cartoncini usomano premium quality di pura cellulosa ECF, certificati FSC®, ora sono disponibili anche in una nuova tinta, un punto di bianco caldo e brillante. Le elevate caratteristiche di mano, rigidità, opacità e contrasto di stampa rendono il prodotto perfetto per gli utilizzi editoriali e cartotecnici, lo speciale trattamento su entrambi i lati esalta il tatto e consente di ottenere una stampa particolarmente nitida.

Appena uscita sul mercato, la nuova tinta è disponibile anche per stampa HP Indigo nei formati 46,4×32/32×46 e 53×75/75×53 (quest’ultimo ideale per sfruttare appieno il formato delle macchine da stampa HP Indigo Serie4) ed è idonea alla nobilitazione digitale Scodix.

Ultima ma non ultima, Nature Touch Class, la carta naturale per nobilitazione digitale che ora può fregiarsi della certificazione per la stampa HP Indigo. Introdotta già nel 2017, Nature Touch Class è una delle due versioni di Soho Touch Class, la prima gamma al mondo di carte e cartoncini ad alto valore tecnologico resistenti a macchie, impronte digitali, oli, acqua, vernici e solventi, ma nello stesso tempo completamente riciclabili, pensata per i prodotti stampati che richiedono elevata resistenza alla manipolazione e che sono frequentemente a contatto con liquidi e sostanze oleose.

La sua applicazione spazia dunque dalle nuove tecnologie di nobilitazione digitale, verniciatura e foil, dove può raggiungere risultati eccellenti eguagliando le performance di carte patinate, al settore enogastronomico per la stampa dei menù e delle etichette di prodotti alimentari. I risultati sono di grande eleganza, senza ricorrere alla plastificazione e garantendo una completa protezione dalle macchie.