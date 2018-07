Nuova unità di verniciatura UV per le macchine Koeing & Bauer C16

Il nuovo verniciatore UV di Koeing & Bauer offre una velocità di produzione di 60 000rph, elevata automazione, operatività semplice e intuitiva, la stabilità di un’unità di stampa, pulizia automatica premendo un pulsante e cambio del cilindro anilox in pochi minuti. Che si tratti della verniciatura completa di un fondo pieno o la verniciatura spot per la parziale finitura delle immagini stampate, l’unità di verniciatura viene già utilizzata con successo dai clienti. Un sistema compatto di essiccazione UV è integrato nella sovrastruttura dopo l’unità di verniciatura affinchè possa essere lavorata la più vasta gamma possibile di supporti in carta. L’unità di verniciatura UV può trattare supporti con una grammatura compresa tra 60g/m2- 250g/m2. A seconda del cilindro anilox vengono applicati tra 2 e 5g/m2 di vernice.

Controllo intelligente della piegatura in quarto



Un sistema di controllo intelligente della copia nella piegatura in quarto assicura una sequenza di piega senza problemi. Le condizioni di produzione sono quindi sempre coerenti indipendentemente dalle abilità dell’operatore. Le copie vengono effettivamente rallentate e con una minima abrasione, e allineate nella direzione della piega durante il rallentamento.

Il sistema di controllo automatico si autoregola ed è eccezionalmente affidabile indipendentemente dalla velocità di produzione e dallo spessore delle copie. Così il risultato della piega è sempre preciso, anche durante i cambiamenti nelle velocità di stampa. Stefan Segger afferma: “continuiamo ad avere molto successo sul mercato e prevediamo investimenti da portare avanti quest’anno. Le nostre macchine da stampa sono conosciute per la loro qualità. Con la nostra competenza ed esperienza abbiamo lavorato su molti nuovi sviluppi per le nostre macchine per stampa commerciale”.

Il principio della sovrastruttura con il nuovo guidanastro

Le barre di rotazione microporose brevettate sono una delle molte caratteristiche che sono uniche di Koeing & Bauer. Non hanno più bisogno di essere impostate per le diverse larghezze del nastro, e operano in modo affidabile con un minimo cuscino d’aria e una guida ottimale del nastro. Il design modulare e la tecnologia di azionamento singolo, coerentemente utilizzata, consentono di progettare la sovrastruttura per soddisfare esigenze di produzione specifiche. Un guidanastro breve e stabile permette una tensione del nastro più uniforme.