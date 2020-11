Nuova sede per BST Eltromat International

All’inizio del 2021 BST eltromat International si trasferirà nella sede dell’azienda di nuova costruzione a Bielefeld-Altenhagen. Nel nuovo e spazioso edificio, progettato per la massima efficienza, lavoreranno insieme sotto lo stesso tetto sia i dipendenti dello stabilimento di Leopoldshöhe sia i dipendenti della precedente sede aziendale di Heidsieker Heide a Bielefeld. Produzione e amministrazione saranno integrate in un unico sito progettato specificamente per soddisfare pienamente gli standard più elevati. Il nuovo edificio, che ha una superficie di 22.000 mq, comprende un centro di formazione completamente digitale e un nuovo showroom per ospitare un numero più elevato di prodotti e estendere le possibilità di effettuare prove sui materiali.

Lo slogan “perfezionare le tue prestazioni” sottolinea l’impegno di BST eltromat nella continua ottimizzazione dei processi di controllo della qualità dei clienti. Con la nuova sede, BST eltromat aumenta ancora una volta il livello delle prestazioni. Il trasferimento dovrebbe iniziare il 18 dicembre e sarà completato nella seconda settimana del 2021. Il cambiamento di sede segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’azienda: a gennaio 2021 nascerà infatti BST eltromat International GmbH.