Nuova sede OMET in India

Dal 2010 le vendite e l’assistenza OMET in India sono seguite esclusivamente tramite la Weldon Celloplast Limited, che continuerà a rappresentare OMET localmente insieme ad altri partner. “L’apertura di OMET India risponde ad una visione ben precisa: quella di rafforzare le relazioni esistenti con i partner e fornire una servizio di massimo livello ai nostri clienti in tutta la regione”, ha affermato Pawandeep Sahni, incaricato di guidare OMET in India e nei paesi limitrofi.

Per OMET, l’India rappresenta uno dei mercati più importanti e strategici considerando che, secondo le previsioni, sta per diventare un’economia da 5 trilioni di dollari entro il 2024-25. L’aumento del reddito della classe media, l’espansione del commercio al dettaglio su larga scala, la crescente presenza di società di e-commerce e la crescente domanda di alimenti confezionati sono tutti indicatori di una crescita a doppia cifra prevista nel settore del packaging in tutto il Paese.

“OMET è già un marchio consolidato nel subcontinente indiano, attestato da leader come Huhtamaki PPL, Zircon, Renault, Pragati Pack, Any Graphics, Unique Photo Offset e molti altri stampatori degni di nota. Con l’apertura di OMET India, vogliamo ampliare la nostra crescente lista di clienti e fornire soluzioni tecniche altamente personalizzate agli stampatori: OMET è un leader globale in questo specifico campo”, afferma Paolo Grasso, OMET Global Head of Sales.

I clienti indiani della OMET hanno reagito positivamente a questa espansione. Sanjeev Sondhi di Zircon Technologies, che gestisce diverse macchine da stampa OMET, afferma: “È molto positivo che OMET investa in una sede in India. Sarà di grande supporto per i clienti indiani in termini di risposte e di servizio. Noi di Zircon ci congratuliamo con il team OMET guidato da Pawandeep Sahni e ribadiamo il nostro impegno a far crescere la nostra attività e rinsaldare la collaborazione con OMET nel prossimo futuro”.

“Renault è un’azienda molto innovativa e OMET è il nostro partner di fiducia da anni per le soluzioni tecnologiche che offre. Con la costituzione di OMET India, la nostra fiducia nel marchio viene ulteriormente rinsaldata: vale come assicurazione per il reciproco successo negli anni a venire”, ha affermato Mahendra Shah, direttore di Renault Paper Products a Palgarah, dove tutte le principali macchine da stampa per etichette sono prodotte da OMET.

“Un rapporto più stretto con il settore e i nostri clienti a livello locale aiuterà OMET a sviluppare progetti innovativi e a migliorare i processi di business dei nostri clienti, avvalorando il nostro motto “Innovation with Passion” a livello globale” ha dichiarato Marco Calcagni OMET Sales & Marketing Director. “Nei prossimi anni OMET India diventerà l’ennesimo centro di eccellenza OMET, oltre alle filiali già operative in USA, Cina e Spagna”, ha aggiunto Calcagni.