NTG Digital distribuirà in Italia sistemi di stampa e fustellatura di etichette digitali del Gruppo Valloy

Forte delle numerose rappresentanze e dell’esperienza già acquisite nel settore delle etichette, NTG Digital ha stipulato un nuovo accordo per la distribuzione in esclusiva in Italia di due sistemi per la stampa e fustellatura di etichette digitali, prodotti dal gruppo coreano Valloy.

Allo scopo di ampliare ulteriormente la propria offerta sul mercato, in particolare nel segmento delle etichette in basse tirature, NTG Digital ha deciso di ampliare il proprio portfolio con una nuova rappresentanza. In particolare, l’azienda si occuperà di commercializzare sul mercato italiano il sistema semi-industriale di stampa digitale per etichette BIZPRESS 13R e la fustellatrice Duoblade SX di Valloy.

La decisione di introdurre una nuova soluzione per la stampa di etichette e fustella per bobine, nasce dalla continua richiesta del mercato di disporre di soluzioni di medio e piccolo investimento per far fronte alle basse tirature che per molti piccoli etichettifici costituisce una via possibile per la trasformazione da stampa tradizionale a stampa digitale.

Con il più avanzato motore di stampa a LED, BIZPRESS 13R fornisce alta qualità ed efficienza e bassi costi di produzione e un’ampia gamma di substrati senza pretrattamento. La larghezza del supporto va dai 210mm ad un massimo di 320 mm. L’area massima di stampa è di 304 mm. La lunghezza di stampa della etichetta è di 1,2 m in ripetizione, lo spessore va da 60 a 350 micron. Non è necessario effettuare tagli tra un lavoro e l’altro mentre stampa alla velocità di 7,26 m/min. Il sistema raggiunge una risoluzione di 1200×2400 dpi: ognuno dei 14592 led è caratterizzato dalle più avanzate tecnologie S-LED e DELCIS.

Grazie alla tecnologia di fusione ad alta efficienza IH Fuser Tech, questa stampante lavora a bassa temperatura senza bisogno di preriscaldamento. Tale capacità di operare a basse temperature consente al sistema di trattare supporti come PP bianco, Tyvek, PE, PET, carta lucida e opaca PP trasparente, PVC, craft paper, film BOPP, PET trasparente, carte artistiche, ecc.

Fusore, refrigeratore e ionizzatore permettono di stampare su una vasta varietà di substrati. Il trasferimento di immagini sul supporto di stampa, impedisce alla polvere di depositarsi e danneggiare i tamburi.

L’elevata qualità è garantita dal sistema IRecT che corregge i disallineamenti dell’immagine digitalmente con un altissima precisione nei risultati. Lo speciale toner EA Eco-Toner contiene poliestere a fusione acuta in bassa temperatura per stampe lucide di qualità fotografica. Il sistema è ideale per la stampa etichette, cartellini e imballaggi flessibili in basse tirature con tempestività e nelle quantità richieste.

DuoBlade SX è il sistema di taglio multilama per etichette digitali in bobina. Si connota per la competitività, l’alta flessibilità, qualità e velocità di esecuzione. È dotato di 2 lame in configurazione standard e fino a 4 in configurazione massima. Il controllo di ciascuna lama è indipendente e i movimenti sono servo-assistiti. Il riavvolgitore per supportare differenti tipi di materiale di laminazione con liner è opzionale. Il sistema di guida della bobina integrato permette la correzione del taglio durante lo scorrimento del supporto. Il controllo elettronico della tensione individuale avviene in modo facile e preciso.

È possibile integrare in linea l’unità di laminazione a freddo.

Il controllo di registro simultaneo avviene mediante manopola di regolazione all’estremità della barra. Il sistema supporta fino a 15 lame longitudinali (come standard 4 lame). Il controllo della profondità e della posizione è individuale per ogni lama, mentre il controllo di registro simultaneo di tutte le lame avviene tramite la manopola di regolazione. Pulsanti one touch sul pannello laterale consentono di caricare e scaricare facilmente le bobine. Mandrini espandibili pneumatici sono applicati in ciascuno svolgitore e due riavvolgitori.

Sia la stampante BIZPRESS 13R che il sistema di fustella Duoblade SX saranno esposti alla prossima edizione di Labelexpo Europe, che si terrà a settembre a Bruxelles. Inoltre, queste soluzioni saranno disponibili presso gli uffici NTG di Legnano tra maggio e giugno, dove nelle prossime settimane si svolgerà una open house per il lancio sul mercato italiano di questi sistemi.

Un ulteriore importante traguardo è la nomina della sede NTG digital come centro demo per l’Europa per conto di Valloy.

“Il settore italiano della stampa di etichette è caratterizzato da una crescente domanda di piccole tirature e di soluzioni a differenti fasce di utenza. La stampa digitale sta quindi assumendo un peso crescente e Valloy Inc., con la sua soluzione Bizpress 13R, offre tutta la flessibilità necessaria per offrire soluzioni che garantiscono un notevole valore aggiunto su una gamma di supporti più ampia che mai, oltre che offrire ad investimenti contenuti e possibili anche a piccoli etichettifici che non desiderano effettuare investimenti molto impegnativi. Il nostro team di supporto dedicati, sapranno assicurare ai propri clienti i livelli di assistenza migliori in ogni stadio della lavorazione”, ha commentato Carlo Alberto Di Noi, Amministratore unico di NTG Digital.