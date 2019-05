Lucart prodotti tissue sostenibili e di qualità

Anche quest’anno Lucart, azienda leader in Europa per la produzione di carta per l’igiene, partecipa a Pulire, la più grande fiera della pulizia professionale in Italia e tra i principali eventi di settore a livello mondiale, che si terrà a Verona dal 21 al 23 maggio.

L’azienda lucchese accoglierà i visitatori per far scoprire loro i prodotti dei brand Lucart Professional e Fato in uno stand concepito per stimolare tutti i 5 sensi e coinvolgerli emotivamente con le proprie innovazioni sostenibili. Nello stand verranno presentate in anteprima le nuove referenze con imballo in carta della linea EcoNatural.

Nello specifico:

Un’area dedicata ai prodotti della linea EcoNatural , l’innovativo sistema CARTA+DISPENSER che dà nuova vita ai cartoni per bevande grazie all’innovativa tecnologia Lucart che consente di separare i contenitori per bevande nelle loro componenti, ricavando dalle fibre di cellulosa il Fiberpack ® , con cui produce la carta, e dall’alluminio e il polietilene l’Al.Pe. ® , la nuova materia prima da cui nascono i dispenser.

, l’innovativo sistema CARTA+DISPENSER che dà nuova vita ai cartoni per bevande grazie all’innovativa tecnologia Lucart che consente di separare i contenitori per bevande nelle loro componenti, ricavando dalle fibre di cellulosa il , con cui produce la carta, e dall’alluminio e il polietilene , la nuova materia prima da cui nascono i dispenser. Un corner dedicato alle soluzioni di dispensazione foglio a foglio della linea L – One , nel quale verrà presentata una vasta gamma di dispenser pensati per i servizi di ristorazione e verrà illustrato come queste soluzioni siano in grado di unire risparmio ed igiene a una concreta sostenibilità ambientale grazie all’utilizzo di carte certificate ecologiche, in fibre vergini, riciclate e rigenerate.

– , nel quale verrà presentata una vasta gamma di dispenser pensati per i servizi di ristorazione e verrà illustrato come queste soluzioni siano in grado di unire risparmio ed igiene a una concreta sostenibilità ambientale grazie all’utilizzo di carte certificate ecologiche, in fibre vergini, riciclate e rigenerate. Uno spazio in cui verranno presentati i prodotti della linea Aquastream, la nuova linea di prodotti tissue di Lucart Professional che previene efficacemente gli intasamenti delle tubature dei wc, presentata per la prima volta a Pulire.

I visitatori potranno accedere a delle vere e proprie aree esperienziali tra cui una mostra fotografica che presenterà loro i prodotti del brand Fato – prodotti tissue e airlaid per l’apparecchiatura della tavola personalizzati per il settore Ho.Re.Ca – interpretando diversi stili di arredamento per la tavola, e un corner in cui verranno ricreate due aree bagno per mostrare come i dispenser della linea IDENTITY possano sposarsi con il layout di qualsiasi struttura.