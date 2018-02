Nuova joint venture Fujifilm-Xerox

Fujifilm Xerox Corporation ha annunciato di aver stipulato un accordo per definire la joint venture Fuji Xerox che darà vita a un’azienda che sarà leader mondiale nelle tecnologie di stampa innovative e nelle soluzioni intelligenti con un fatturato annuo di 18 miliardi di $ e posizioni di leadership nelle principali aree geografiche.

La nuova Fuji Xerox avrà una doppia sede a Norwalk, CT, Stati Uniti e a Minato, Tokyo, Giappone, con una presenza in oltre 180 paesi. L’azienda entrerà nel mercato e manterrà i marchi iconici “Xerox” e “Fuji Xerox” nelle rispettive aree operative.

“Fujifilm e Xerox hanno sviluppato una partnership eccezionale grazie all’esistente joint venture Fuji Xerox, e questa transazione rappresenta un’evoluzione strategica della nostra alleanza. La divisione Document Solutions rappresenta una parte significativa del portafoglio di Fujifilm e la creazione della nuova Fuji Xerox ci consente di stabilire più direttamente una posizione di leadership in un mercato in rapida evoluzione. Riteniamo che l’esperienza di Fujifilm nell’ambito delle tecnologie avanzate in soluzioni innovative di imaging, stampa ink jet e intelligenza artificiale, saranno componenti importanti del successo della nuova Fuji Xerox”, ha detto Shigetaka Komori, presidente e Ceo di Fujifilm. Komori ha aggiunto: “Sono fiducioso che la capacità di Fujifilm di guidare il cambiamento e la sua esperienza di sapersi reinventare con successo daranno un vantaggio competitivo alla nuova Fuji Xerox, offrendo agli azionisti una significativa creazione di valore sia per la nuova Fuji Xerox che per Fujifilm. Siamo lieti di dare il benvenuto a Xerox e ai suoi dipendenti nella famiglia Fujifilm e non vediamo l’ora di unire i nostri punti di forza per costruire insieme il futuro del nostro settore”.

“L’annuncio è il risultato di una revisione completa delle nostre alternative strategiche e finanziarie guidate dai dirigenti indipendenti di Xerox che sono iniziati dopo la separazione di Conduent nel 2016. Dopo un’attenta valutazione di tutte le alternative disponibili per la società, il Consiglio di amministrazione ha concluso che questa joint-venture è chiaramente la strada migliore per creare valore per i nostri azionisti. Un dividendo in contanti interessante e sicuro, insieme alla partecipazione al successo futuro della nuova società, presenta un’equazione di valore convincente per gli azionisti di Xerox. Siamo entusiasti di rafforzare il nostro rapporto di lunga data con Fujifilm mentre entriamo nella fase successiva del percorso di trasformazione di Xerox”, ha commentato Robert J. Keegan, presidente del Consiglio di amministrazione di Xerox.